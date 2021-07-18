Барса хочет отдать Ленгле в клуб из АПЛ

Каталонская "Барселона" Клеман Ленгле готова отдать центрального защитника Клемана Ленгле в клуб из АПЛ. Об этом сообщает издание Diario Sport.

"Сине-гранатовые" хотят оформить аренду центрбэка в английскую команду. Соглашение будет предусматривать обязательный выкуп игрока. Также руководство "Барсы" планирует отдать Ленгле в клуб, который сможет полностью покрыть зарплату футболиста.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 26-летний Клеман принял участие в 33 матчах.