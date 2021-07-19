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Карло Анчелотти хочет подписать в мадридский Реал защитника Манчестер Юнайтед
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Julio Munoz, EFE
Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот прошлый сезон провел в аренде в итальянском "Милане". 22-летний португальский футболист своей игрой привлек интерес нового наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти.
Специалист хочет видеть исполнителя в столице Испании в следующей кампании. По информации издания Mundo Deportivo, Анчелотти начал следить за Далотом еще в тот период, когда тренировал "Эвертон".
На позиции правого защитника Карло пока может рассчитывать на Дани Карвахаля, Лукаса Васкеса и Альваро Одриосолу. Тем не менее, наставник хочет видеть Васкеса на месте вингера, а Одриосола, скорее всего, покинет стан "сливочных" в трансферное окно.
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