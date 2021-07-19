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Рамос: Для Месси всегда найдётся место в моей команде
Испанец хотел бы играть в одной команде с Лео
Новичок "Пари Сен-Жермен" защитник Серхио Рамос поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси, а также рассказал об отношениях с форвардом парижан Неймаром.
"Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси — один из лучших в мире. Я всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде.
Несмотря на то что Неймар играл в "Барселоне", а я — в "Реале", у нас сложились хорошие отношения. Он присылал мне сообщения, побуждая перейти в "ПСЖ". Я ценю такое отношение", — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports.
Рамос покинул "Реал" в конце июня в связи с истечением контракта. За "Королевский клуб" он выступал с 2005 года.
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