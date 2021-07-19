Рамос: Для Месси всегда найдётся место в моей команде

Новичок "Пари Сен-Жермен" защитник Серхио Рамос поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси, а также рассказал об отношениях с форвардом парижан Неймаром.

"Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси — один из лучших в мире. Я всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде.

Несмотря на то что Неймар играл в "Барселоне", а я — в "Реале", у нас сложились хорошие отношения. Он присылал мне сообщения, побуждая перейти в "ПСЖ". Я ценю такое отношение", — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports.

Рамос покинул "Реал" в конце июня в связи с истечением контракта. За "Королевский клуб" он выступал с 2005 года.