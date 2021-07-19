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Рамос: Для Месси всегда найдётся место в моей команде

Испания
(2 голосов)

Испанец хотел бы играть в одной команде с Лео

Рамос: Для Месси всегда найдётся место в моей команде

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Новичок "Пари Сен-Жермен" защитник Серхио Рамос поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси, а также рассказал об отношениях с форвардом парижан Неймаром.

"Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси — один из лучших в мире. Я всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде.

Несмотря на то что Неймар играл в "Барселоне", а я — в "Реале", у нас сложились хорошие отношения. Он присылал мне сообщения, побуждая перейти в "ПСЖ". Я ценю такое отношение", — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports.

Рамос покинул "Реал" в конце июня в связи с истечением контракта. За "Королевский клуб" он выступал с 2005 года.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Барселона
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Комментарии (5)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
19.07.2021 в 17:11
п..з да і рамоса засосало в клоаку карліка, що нівечить увесь футбол ну це твій вибір
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MES QUE UN CLUB
19.07.2021 в 16:50
“ Я всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде.” У Серёги своя команда есть? )
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Spokoyno (Київ)
19.07.2021 в 17:03
Тут інше питання... Раніш на одного молився, а злиняв з КК і став інше казати ШО ТО БУЛО Пе...с його знає
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+1
-1
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MES QUE UN CLUB
19.07.2021 в 17:08
Да там вся команда такая. Не зря ведь Перес всех их называет идиотами, мерзавцами и так далее. Какой президент, такая и команда, а также частично их «болельщики» на этом сайте. )))
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
19.07.2021 в 17:35
Рамос гнида ещё та!
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0
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