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Барселона и чемпион Испании прекратили переговоры по поводу обмена Гризманна на Сауля

Испания
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Был только один заинтересованный

Барселона и чемпион Испании прекратили переговоры по поводу обмена Гризманна на Сауля

Фото: Центральна служба новин

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"Барселона" прекратила переговоры с мадридским "Атлетико" по поводу обмену форварда Антуана Гризманна на хавбека Сауля Ньигеса.

Сторонам не удалось найти компромисс из-за значительных расхождения в экономических вопросах. Каталонцы хотели получить за Гризманна 20 млн евро или полузащитника Жоау Фелиша. Но это отнюдь не устраивало мадридцев. "Атлетико" тоже не готов платить французу такую ​​зарплату, на которую тот претендовал.

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С другой стороны Сауль также не хотел соглашаться на более низкую зарплату, чем та, которую он может получить в АПЛ.

В связи с этим клубы решили, что от дальнейших переговоров следует отказаться.

"Барселона" постарается продать Гризманн в другую команду - среди вариантов называют "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус". Но как раз французу был интересный переход прежде всего в "Атлетико", отмечает Mundo Deportivo.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Сауль Ньигес Жоау Феликс
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