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Барселона и чемпион Испании прекратили переговоры по поводу обмена Гризманна на Сауля
Был только один заинтересованный
Фото: Центральна служба новин
"Барселона" прекратила переговоры с мадридским "Атлетико" по поводу обмену форварда Антуана Гризманна на хавбека Сауля Ньигеса.
Сторонам не удалось найти компромисс из-за значительных расхождения в экономических вопросах. Каталонцы хотели получить за Гризманна 20 млн евро или полузащитника Жоау Фелиша. Но это отнюдь не устраивало мадридцев. "Атлетико" тоже не готов платить французу такую зарплату, на которую тот претендовал.
С другой стороны Сауль также не хотел соглашаться на более низкую зарплату, чем та, которую он может получить в АПЛ.
В связи с этим клубы решили, что от дальнейших переговоров следует отказаться.
"Барселона" постарается продать Гризманн в другую команду - среди вариантов называют "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус". Но как раз французу был интересный переход прежде всего в "Атлетико", отмечает Mundo Deportivo.
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