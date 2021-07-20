Ради отношений с Китаем. В Барселоне отказались от контракта с H&M

"Барселона" остановила переговоры о партнерстве с производителем одежды H&M. Причина – нежелание каталонского клуба конфликтовать с Китаем, как сообщает портал Diario ARA. В рамках потенциального контракта "сине-гранатовые" могли получить около трех миллионов евро за год.

Дело в том, что весной этого года в H&M заявили, что решили отказаться от закупки хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в связи с возможными нарушениями прав человека и использованием принудительного труда уйгуров.

В ответ на это в Китае начали массово закрывать магазины компании, данное решение подверглось критике со стороны граждан Китая.