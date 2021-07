СМИ: Форвард Реала продолжит карьеру в Италии

Анчелотти не рассчитывает на Луку Йовича и готов отдать серба в очередную аренду. Агент игрока предложил услуги своего клиента миланскому "Интеру".

Йович провел в прошлом сезоне 18 игр в аренде за "Айнтрахт", в которых забил 4 гола и отметился двумя голевыми передачами.

До аренды в Германию прошлой зимой Лука успел провести 5 игр за "Реал" в прошлом сезоне, в которых не отличился результативными действиями.

Luka #Jovic could leave #RealMadrid this summer: the serbian striker has been offered on loan to #Inter by his agent Fali Ramadani. #transfers