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СМИ: Форвард Реала продолжит карьеру в Италии

Испания
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Сербский нападающий не нужен "меренгам"

СМИ: Форвард Реала продолжит карьеру в Италии

Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен

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Анчелотти не рассчитывает на Луку Йовича и готов отдать серба в очередную аренду. Агент игрока предложил услуги своего клиента миланскому "Интеру".

Йович провел в прошлом сезоне 18 игр в аренде за "Айнтрахт", в которых забил 4 гола и отметился двумя голевыми передачами.

До аренды в Германию прошлой зимой Лука успел провести 5 игр за "Реал" в прошлом сезоне, в которых не отличился результативными действиями.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лука Йович
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