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СМИ: Форвард Реала продолжит карьеру в Италии
Сербский нападающий не нужен "меренгам"
Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен
Анчелотти не рассчитывает на Луку Йовича и готов отдать серба в очередную аренду. Агент игрока предложил услуги своего клиента миланскому "Интеру".
Йович провел в прошлом сезоне 18 игр в аренде за "Айнтрахт", в которых забил 4 гола и отметился двумя голевыми передачами.
До аренды в Германию прошлой зимой Лука успел провести 5 игр за "Реал" в прошлом сезоне, в которых не отличился результативными действиями.
Luka #Jovic could leave #RealMadrid this summer: the serbian striker has been offered on loan to #Inter by his agent Fali Ramadani. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2021
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