"Это особый день". Мемфиса Депая встретили в каталонской Барселоне

Мемфис Депай вчера прилетел в Барселону. Клубное телевидение задало несколько вопросов, твиттер опубликовал фото новичка, а сегодня он уже вышел на тренировку.

"Привет всем, это Мемфис, я только прилетел в Барселону и я очень рад новому испытанию, новому путешествию и надеюсь скоро увидеться с вами на стадионе" - заявил Депай в послании болельщикам.

Он также отметил поддержку главного тренера "блаугранас" Рональда Кумана: "Он вселил в меня уверенность, когда я был травмирован и убедил в моем скором восстановлении".

Мемфис перешел в Барселону в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он провел 36 матчей за "Лион" в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

❝I expect to win a lot of trophies — that's why I've come to this beautiful club.❞



