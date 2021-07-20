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"Это особый день". Мемфиса Депая встретили в каталонской Барселоне
Ожидает выиграть много трофеев
Фото: BarcelonaFC / Автор: неизвестен
Мемфис Депай вчера прилетел в Барселону. Клубное телевидение задало несколько вопросов, твиттер опубликовал фото новичка, а сегодня он уже вышел на тренировку.
"Привет всем, это Мемфис, я только прилетел в Барселону и я очень рад новому испытанию, новому путешествию и надеюсь скоро увидеться с вами на стадионе" - заявил Депай в послании болельщикам.
Он также отметил поддержку главного тренера "блаугранас" Рональда Кумана: "Он вселил в меня уверенность, когда я был травмирован и убедил в моем скором восстановлении".
Мемфис перешел в Барселону в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он провел 36 матчей за "Лион" в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.
❝I expect to win a lot of trophies — that's why I've come to this beautiful club.❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2021
— @Memphis ???? pic.twitter.com/USn7bbOpGe
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