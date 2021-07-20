  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Это особый день". Мемфиса Депая встретили в каталонской Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это особый день". Мемфиса Депая встретили в каталонской Барселоне

Испания
(1 голосов)

Ожидает выиграть много трофеев

"Это особый день". Мемфиса Депая встретили в каталонской Барселоне

Фото: BarcelonaFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Мемфис Депай вчера прилетел в Барселону. Клубное телевидение задало несколько вопросов, твиттер опубликовал фото новичка, а сегодня он уже вышел на тренировку.

"Привет всем, это Мемфис, я только прилетел в Барселону и я очень рад новому испытанию, новому путешествию и надеюсь скоро увидеться с вами на стадионе" - заявил Депай в послании болельщикам.

Он также отметил поддержку главного тренера "блаугранас" Рональда Кумана: "Он вселил в меня уверенность, когда я был травмирован и убедил в моем скором восстановлении".

Читайте такжеДепай: Игра за Барселону – осуществление мечты

Мемфис перешел в Барселону в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он провел 36 матчей за "Лион" в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Барселона Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
20.07.2021 в 13:51
Ван Гаал колись зробив голландський вектор в Барсі: Овермарс, Райцігер, Клюйверт, Коку, воротар, де Бур. Команда грала непогано, але трофеїв майже не було. Але була гра. Може голландці зараз розбудять це сонне царство?)))
Ответить
0
0
avatar
dmtroyan (Полтава)
20.07.2021 в 13:31
По статистиці рівний Грізману.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...