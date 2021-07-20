Президент Атлетико не исключил возможного возвращения Гризманна

Президент "Атлетико" Энрике Сересо не исключает вероятность возвращения в команду нападающего Антуана Гризманна, который сейчас защищает цвета "Барселоны".

"Возвращение Гризманна? В футболе всё возможно", — приводит слова Сересо издание L’Equipe.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" и "Атлетико" рассматривают вариант обмена Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса.