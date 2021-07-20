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Президент Атлетико не исключил возможного возвращения Гризманна
Все может произойти
Президент "Атлетико" Энрике Сересо не исключает вероятность возвращения в команду нападающего Антуана Гризманна, который сейчас защищает цвета "Барселоны".
"Возвращение Гризманна? В футболе всё возможно", — приводит слова Сересо издание L’Equipe.
Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" и "Атлетико" рассматривают вариант обмена Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса.
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