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Президент Атлетико не исключил возможного возвращения Гризманна

Испания
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Президент Атлетико не исключил возможного возвращения Гризманна

Новина українською

Президент "Атлетико" Энрике Сересо не исключает вероятность возвращения в команду нападающего Антуана Гризманна, который сейчас защищает цвета "Барселоны".

"Возвращение Гризманна? В футболе всё возможно", — приводит слова Сересо издание L’Equipe.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" и "Атлетико" рассматривают вариант обмена Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Энрике Сересо
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