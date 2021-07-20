Родительская команда Ла Лиги: 5 игроков Валенсии - сыновья известных в прошлом футболистов

Пятеро игроков испанской "Валенсии" под руководством тренера Хосе Бордаласа - сыновья бывших футболистов. Это Денис Черышев и Алекс Бланко, Хесус Васкес, Фрэн Перес и Альберто Мари.

Все они тренировались с основной командой на этой неделе. Так Денис Черышев является сыном Дмитрия Черышев (55 игр в Ла Лиге), Алекс Бланко - сын Тито Бланко (15 игр), Фрэн Перес - Франсиско Руфете (269 игр), Хесус Васкес - Браулио Васкеса (2 матча) и Альберто Мари - Мигеля Мари (24 матча).

Из всех них только Черышев пока попал в основную обойму команды Бордаласа. Остальные четверо борются за то, чтобы закрепиться в профессиональном футболе.

Алекс Бланко уже сыграл в Примере в прошлом сезоне в составе "Валенсии" (13 игр), хотя дебютировал в "Алавес" за 2 года до этого (2). Остальные трое до сих пор ждут своего шанса, хотя Васкес уже дебютировал в Кубке.

Им трудно играть после своих родителей. Я стараюсь давать советы сыну хотя и позволяю принимать собственные решения. Должен признаться, что иногда я забываю, что я являюсь его отцом и разговариваю с ним как с одним из своих футболистов, - объясняет изданию AS футбольные отношения с сыном Браулио, спортивный директор "Осасуны".

Я очень требователен к нему, но настало время, когда мне стоит не мешать. Хотя я спортивный директор, я не могу его раздавить, потому что он воспринимает меня как отца, - говорит Тито Бланко.