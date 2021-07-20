Чемпион Испании хочет выкупить игрока Вулверхэмптон, который недавно удивил Ла Лигу

Нападающий английского "Вулверхэмптона" испанец Рафа Мир является предметом интереса со стороны чемпиона Испании - мадридского "Атлетико".

Как-сообщает The Daily Mail, 24-летний игрок не играл в АПЛ за "Вандерерз" последние три года, но в прошлом сезоне поражал в составе испанской "Уэски", где был в аренде.

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"Атлетико" готов выкупить Мира, а "волки" готовы продать форварда, прежде чем он станет свободным агентом в 2022 году.

В сезоне 2020/21 Рафа провел 39 поединков за "Уэску", забил 16 голов, отдал 1 ассист.