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Чемпион Испании хочет выкупить игрока Вулверхэмптон, который недавно удивил Ла Лигу

Испания
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Был в аренде

Чемпион Испании хочет выкупить игрока Вулверхэмптон, который недавно удивил Ла Лигу

Фото: Birmingham Mail

Новина українською

Нападающий английского "Вулверхэмптона" испанец Рафа Мир является предметом интереса со стороны чемпиона Испании - мадридского "Атлетико".

Как-сообщает The Daily Mail, 24-летний игрок не играл в АПЛ за "Вандерерз" последние три года, но в прошлом сезоне поражал в составе испанской "Уэски", где был в аренде.

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"Атлетико" готов выкупить Мира, а "волки" готовы продать форварда, прежде чем он станет свободным агентом в 2022 году.

В сезоне 2020/21 Рафа провел 39 поединков за "Уэску", забил 16 голов, отдал 1 ассист.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вулверхэмптон Ла Лига Рафа Мир Уэска
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