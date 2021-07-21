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Фран Соль сдал положительный тест на коронавирус
Испанец отправился на самоизоляцию
Фото: ФК Ейбар
Нападающий "Эйбара" Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
29-летний футболист отправился на самоизоляцию, хотя никаких симптомов болезни у него не обнаружили.
Отмечается, что повторные тесты остальных игроков "Эйбара" были отрицательные. Однако, несмотря на это, товарищеский матч против "Логроньеса" решили отменить в мерах предосторожностях. Игра была запланирована на сегодня, на 21 июля.
Напомним, что арендное соглашение между "Динамо" и "Эйбаром" рассчитано на один год.
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