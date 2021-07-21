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Роналдиньо устроил шоу, но сливочные все равно взяли верх. Легенды Барсы проиграли легендам Реала

Испания
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(4 голосов)

Выставочный матч в Тель-Авиве

Роналдиньо устроил шоу, но сливочные все равно взяли верх. Легенды Барсы проиграли легендам Реала

Barcelona

Новина українською

Вчера, 20 июля, прошел товарищеский поединок между легендами каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала". Шоу запомнилось слаженной игрой ветеранов "сливочных", а также невероятными действиями экс-фантазисты "сине-гранатовых" Роналдиньо.

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Тем не менее, дриблинг, передачи и даже гол бразильца не помогли его команде обыграть "Реал". Сначала "меренги" сравняли счет и отыгрались, после чего нашли ответ на второй мяч "Барселоны".

"Барса": Ангой, Хуан Карлос, Дею, Дани Тортолеро, Йон Гойкоэчеа, Мендьета, Деку, Ривалдо, Арпон, Савиола, Роналдиньо, Гусман, Роналд де Бур, Коко, Амор, Жофре и Окуново.

"Реал": Кодина, Нуньес, Иван Кампо, Фернандо Санс, Роберто Карлос, Ривера, Милья, де ла Ред, Фигу, Альфонсо Перес, Амависка, Мунитис, Веласко и Мартин Веласкес.

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В статье: Роналдиньо Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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Ol-g (Одесса)
21.07.2021 в 11:51
Составы - отстой.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.07.2021 в 10:56
Прикольно))
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
21.07.2021 в 10:10
А шо меське даже по ветеранам играть не разрешают??
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+1
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
21.07.2021 в 10:23
там вже грають в переважно для задоволення. а з чмоською хіба воно є, якщо він постійно криє матом своїх колег на футбольному полі. занадто чорноротий цей аутист щоб його терпіти
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0
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
21.07.2021 в 10:04
А чо Фігу тільки за Реал зіграв? Міг за обидві команди по тайму...
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+3
0


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