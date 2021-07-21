Роналдиньо устроил шоу, но сливочные все равно взяли верх. Легенды Барсы проиграли легендам Реала

Вчера, 20 июля, прошел товарищеский поединок между легендами каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала". Шоу запомнилось слаженной игрой ветеранов "сливочных", а также невероятными действиями экс-фантазисты "сине-гранатовых" Роналдиньо.

Тем не менее, дриблинг, передачи и даже гол бразильца не помогли его команде обыграть "Реал". Сначала "меренги" сравняли счет и отыгрались, после чего нашли ответ на второй мяч "Барселоны".

"Барса": Ангой, Хуан Карлос, Дею, Дани Тортолеро, Йон Гойкоэчеа, Мендьета, Деку, Ривалдо, Арпон, Савиола, Роналдиньо, Гусман, Роналд де Бур, Коко, Амор, Жофре и Окуново.

"Реал": Кодина, Нуньес, Иван Кампо, Фернандо Санс, Роберто Карлос, Ривера, Милья, де ла Ред, Фигу, Альфонсо Перес, Амависка, Мунитис, Веласко и Мартин Веласкес.