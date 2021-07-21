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Давид Алаба будет играть под номером бывшего капитана Реала

Испания
(1 голосов)

Никто из игроков не захотел играть под номером Рамоса

Давид Алаба будет играть под номером бывшего капитана Реала

Eurosport

Новина українською

Новичок мадридского "Реала" защитник Давид Алаба определился с игровым номером, пишет пресс-служба клуба в "Твиттере".

29-летний австрийский футболист будет выступать за "сливочных" под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента после истечения контракта. Сообщалось, что никто в "Реале" не стал брать номер испанца.

Алаба перешёл в "Реал" бесплатно после истечения соглашения с "Баварией". За мюнхенцев он выступал с 2009 года.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид)
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tabo299
21.07.2021 в 16:49
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