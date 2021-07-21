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Давид Алаба будет играть под номером бывшего капитана Реала
Никто из игроков не захотел играть под номером Рамоса
Eurosport
Новичок мадридского "Реала" защитник Давид Алаба определился с игровым номером, пишет пресс-служба клуба в "Твиттере".
29-летний австрийский футболист будет выступать за "сливочных" под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента после истечения контракта. Сообщалось, что никто в "Реале" не стал брать номер испанца.
¡Nuestro nuevo nº4⃣ !— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 21, 2021
???? @David_Alaba#WelcomeAlaba pic.twitter.com/G7YQkljOtp
Алаба перешёл в "Реал" бесплатно после истечения соглашения с "Баварией". За мюнхенцев он выступал с 2009 года.
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