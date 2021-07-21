Давид Алаба будет играть под номером бывшего капитана Реала

Новичок мадридского "Реала" защитник Давид Алаба определился с игровым номером, пишет пресс-служба клуба в "Твиттере".

29-летний австрийский футболист будет выступать за "сливочных" под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента после истечения контракта. Сообщалось, что никто в "Реале" не стал брать номер испанца.

Алаба перешёл в "Реал" бесплатно после истечения соглашения с "Баварией". За мюнхенцев он выступал с 2009 года.