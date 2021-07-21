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Симеоне: Надеюсь, что мы сможем наслаждаться игрой Месси в Испании
Наставник Атлетико хотел бы видеть Лео в чемпионате Испании
Atl
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о будущем нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. 1 июля аргентинец стал свободным агентом, после того как его контракт с клубом истек.
"Ла Лига не должна терять лучших. Это лучшее, что может случиться с турниром. Мы уже потеряли Криштиану Роналду. Надеюсь, что мы сможем наслаждаться игрой Месси в Испании.
Для этого "Барселоне" придется приложить значительные усилия и наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией, чтобы компенсировать то, что требуется, чтобы Месси играл в команде", — приводит слова Симеоне As.
В прошлом сезоне испанского чемпионата Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.
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