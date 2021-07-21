Симеоне: Надеюсь, что мы сможем наслаждаться игрой Месси в Испании

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о будущем нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. 1 июля аргентинец стал свободным агентом, после того как его контракт с клубом истек.

"Ла Лига не должна терять лучших. Это лучшее, что может случиться с турниром. Мы уже потеряли Криштиану Роналду. Надеюсь, что мы сможем наслаждаться игрой Месси в Испании.

Для этого "Барселоне" придется приложить значительные усилия и наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией, чтобы компенсировать то, что требуется, чтобы Месси играл в команде", — приводит слова Симеоне As.

В прошлом сезоне испанского чемпионата Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.