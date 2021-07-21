Один из лидеров Атлетико Мадрид пропустит подготовку к новому сезону

У черногорского центрального защитника "Атлетико" Мадрид Стефана Савича миофасциальный болевой синдром в квадрицепсе правой ноги.

30-летний Савич вернется к тренировкам примерно через 3-4 недели. А с командой сможет заниматься еще позже.

"Атлетико", действующий чемпион Ла Лиги 2020/21, начнет новый сезон 15 августа поединком с "Сельтой".

Савич, видит AS, является весомой потерей, ведь в прошлом сезоне провел 41 поединок, в частности 33 - в Ла Лиге.

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С травмой вернулся из Кубка Америки и другой 32-летний центрбэк "Атлетико" бразилец Фелипе Монтейро. Он там не сыграл ни одного поединка из-за частичного разрыва наружной боковой связки правого колена. Но вернувшись в Испанию Фелипе уже тренировался с командой Симеоне.