Барселона сравнялась с Миланом и Тоттенхэмом по зарплатной ведомости

The Athletic опубликовал материал, в котором, согласно их информации, зарплатный потолок “Барселоны” сравнялся с “Тоттенхэмом”.

“Клуб в ещё более плохом положении, чем я представлял”, – так Жоан Лапорта описывал ситуацию внутри “Барселоны” после победы на президентских выборах.

“Мы столкнулись со старомодными контрактами в команд, е и нам с этим нужно что-то делать. Существующие контракты могут быть изменены или реструктурированы. В крайнем случае, есть более радикальные меры, которые, мы надеемся, нам не придется принимать”, – добавил он.

В 2019 году “Барселона” была первым в мире клубом по тратам на зарплаты, а максимально допустимые расходы составляли 671 миллион евро (зарплаты + трансферы). Для сравнения, по информации источника, на данный момент расходы на будущий сезон ограничатся 160 миллионами евро.

Также The Athletic сравнила возможные траты с другими клубами – “Барселона” упала до уровня “Милана” и “Тоттенхэма”.

Подтверждение данной информации мы можем найти в трансферной политике клуба, “Барселона” подписала трех топовых игроков бесплатно.