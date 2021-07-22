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Барселона сравнялась с Миланом и Тоттенхэмом по зарплатной ведомости

Испания
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Барселона сравнялась с Миланом и Тоттенхэмом по зарплатной ведомости

Фото: Barcelona / Автор: неизвестен

Новина українською

The Athletic опубликовал материал, в котором, согласно их информации, зарплатный потолок “Барселоны” сравнялся с “Тоттенхэмом”.

“Клуб в ещё более плохом положении, чем я представлял”, – так Жоан Лапорта описывал ситуацию внутри “Барселоны” после победы на президентских выборах.

“Мы столкнулись со старомодными контрактами в команд, е и нам с этим нужно что-то делать. Существующие контракты могут быть изменены или реструктурированы. В крайнем случае, есть более радикальные меры, которые, мы надеемся, нам не придется принимать”, – добавил он.

В 2019 году “Барселона” была первым в мире клубом по тратам на зарплаты, а максимально допустимые расходы составляли 671 миллион евро (зарплаты + трансферы). Для сравнения, по информации источника, на данный момент расходы на будущий сезон ограничатся 160 миллионами евро.

Также The Athletic сравнила возможные траты с другими клубами – “Барселона” упала до уровня “Милана” и “Тоттенхэма”.

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Подтверждение данной информации мы можем найти в трансферной политике клуба, “Барселона” подписала трех топовых игроков бесплатно.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Милан the athletic
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2021 в 13:42
Это простите как?? 670 лямов - 160 лямов выходит секвестр в 510 лямов. Один меська зарабатывает больше. Кажись кто-то лукавит.
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pyvovarchyk (Львів)
22.07.2021 в 13:44
Лео зараз не гравець Барси, звідси і економія
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0
0
prockop4uck (Киев)
22.07.2021 в 13:18
"Гранд" сравнялся с другими "грандами", гляди и уровень Колоса достигнут
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+1
0
pyvovarchyk (Львів)
22.07.2021 в 12:48
ха, це все буде тільки поки Мессі формально вільний агент))
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+2
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
22.07.2021 в 12:54
так, ти правий вдалий момент знайшли, щоб опоблікувати, та й ще з можливим перебільшенням "досягнень", адже жодного з найбільш оплачуваних гравців барса не позбулася
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2021 в 12:34
витя, на выход !!! Точнее.... витя, фас !!!
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+3
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
22.07.2021 в 13:00
не бачу причин твоєї радості, оленю. навіть якщо інфа правдива, що дуже сумнівно, то це значить, що в фінансовому становищі барса опустилася до середняків італійського та англійського футболу. якщо ти в це віриш, то значить ти згоден з тим, що барса більше не топ-клуб, а звичайний середняк європейського футболу
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