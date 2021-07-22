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Гризманн решил, куда хотел бы перейти из Барселоны. Это не Ювентус и не ПСЖ

Испания
(1 голосов)

Француз хотел бы остаться в Испании

Гризманн решил, куда хотел бы перейти из Барселоны. Это не Ювентус и не ПСЖ

Фото: Barcelona / Автор: неизвестен

Новина українською

Антуан Гризманн появился на обложке сегодняшнего издания L’Équipe. Среди прочих подробностей относительно его будущего упоминается клуб, где бы он хотел играть. Газета поделилась подробностями относительно будущего француза – Гризманн хотел бы вернуться в “Атлетико”.

“Барселона” продолжает разгружать зарплатную ведомость и активно предлагает услуги своих игроков разным клубам. В последние дни сообщается о переговорах об обмене Гризманна на Сауля в “Атлетико” или на Пауло Дибалу в “Ювентус”. Также переговоры велись с “Манчестер Сити” и “Челси”, а среди заинтересованных в услугах француза упоминается “ПСЖ”.

Но Гризманн предпочел бы вернуться в родной “Атлетико”, несмотря на возможные конфликты с фанатами. Напомним, что Гризманн ушел из “Атлетико” в 2019 году, хотя за несколько недель до трансфера заявил, что никогда не покинет “матрасников”.

Сейчас нападающему 30 лет, в прошлом сезоне он провел 51 матч, забил 20 голов и отдал 13 голевых передач во всех турнирах.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона ПСЖ
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Источник:
L`Equipe

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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
22.07.2021 в 13:19
Вообще, неплохо все это выглядит. Сам решил, когда уйти с Атлетико (а не когда хотела барса). Заработал деняк. Сам решает куда уйти теперь чтобы снова играть в футбол в нормально клубе. Красава.
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