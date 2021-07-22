Гризманн решил, куда хотел бы перейти из Барселоны. Это не Ювентус и не ПСЖ

Антуан Гризманн появился на обложке сегодняшнего издания L’Équipe. Среди прочих подробностей относительно его будущего упоминается клуб, где бы он хотел играть. Газета поделилась подробностями относительно будущего француза – Гризманн хотел бы вернуться в “Атлетико”.

“Барселона” продолжает разгружать зарплатную ведомость и активно предлагает услуги своих игроков разным клубам. В последние дни сообщается о переговорах об обмене Гризманна на Сауля в “Атлетико” или на Пауло Дибалу в “Ювентус”. Также переговоры велись с “Манчестер Сити” и “Челси”, а среди заинтересованных в услугах француза упоминается “ПСЖ”.

Но Гризманн предпочел бы вернуться в родной “Атлетико”, несмотря на возможные конфликты с фанатами. Напомним, что Гризманн ушел из “Атлетико” в 2019 году, хотя за несколько недель до трансфера заявил, что никогда не покинет “матрасников”.

Сейчас нападающему 30 лет, в прошлом сезоне он провел 51 матч, забил 20 голов и отдал 13 голевых передач во всех турнирах.