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Гризманн решил, куда хотел бы перейти из Барселоны. Это не Ювентус и не ПСЖ
Француз хотел бы остаться в Испании
Фото: Barcelona / Автор: неизвестен
Антуан Гризманн появился на обложке сегодняшнего издания L’Équipe. Среди прочих подробностей относительно его будущего упоминается клуб, где бы он хотел играть. Газета поделилась подробностями относительно будущего француза – Гризманн хотел бы вернуться в “Атлетико”.
“Барселона” продолжает разгружать зарплатную ведомость и активно предлагает услуги своих игроков разным клубам. В последние дни сообщается о переговорах об обмене Гризманна на Сауля в “Атлетико” или на Пауло Дибалу в “Ювентус”. Также переговоры велись с “Манчестер Сити” и “Челси”, а среди заинтересованных в услугах француза упоминается “ПСЖ”.
Но Гризманн предпочел бы вернуться в родной “Атлетико”, несмотря на возможные конфликты с фанатами. Напомним, что Гризманн ушел из “Атлетико” в 2019 году, хотя за несколько недель до трансфера заявил, что никогда не покинет “матрасников”.
Сейчас нападающему 30 лет, в прошлом сезоне он провел 51 матч, забил 20 голов и отдал 13 голевых передач во всех турнирах.
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