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Президент Атлетико: Не знаю, простят ли Гризманна фанаты
Игрок может вновь вернуться в состав матрасников
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо ответил на вопросы о возможном возвращении в клуб нападающего Антуана Гризманна из "Барселоны".
Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене француза на полузащитника Сауля Ньигеса. Впоследствии стало известно, что стороны не могут договориться о сделке.
"Не знаю, как проходит обмен. Думаю, вы спрашиваете не того человека. Простят ли наши фанаты Гризманна? Не думаю", — приводит слова Сересо AS.
Гризманн защищал цвета "Атлетико" с 2014 по 2019 год.
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