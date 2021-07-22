Президент Атлетико: Не знаю, простят ли Гризманна фанаты

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо ответил на вопросы о возможном возвращении в клуб нападающего Антуана Гризманна из "Барселоны".

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене француза на полузащитника Сауля Ньигеса. Впоследствии стало известно, что стороны не могут договориться о сделке.

"Не знаю, как проходит обмен. Думаю, вы спрашиваете не того человека. Простят ли наши фанаты Гризманна? Не думаю", — приводит слова Сересо AS.

Гризманн защищал цвета "Атлетико" с 2014 по 2019 год.