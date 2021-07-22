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Президент Атлетико: Не знаю, простят ли Гризманна фанаты

Испания
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Игрок может вновь вернуться в состав матрасников

Президент Атлетико: Не знаю, простят ли Гризманна фанаты

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо ответил на вопросы о возможном возвращении в клуб нападающего Антуана Гризманна из "Барселоны".

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене француза на полузащитника Сауля Ньигеса. Впоследствии стало известно, что стороны не могут договориться о сделке.

"Не знаю, как проходит обмен. Думаю, вы спрашиваете не того человека. Простят ли наши фанаты Гризманна? Не думаю", — приводит слова Сересо AS.

Гризманн защищал цвета "Атлетико" с 2014 по 2019 год.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Энрике Сересо
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