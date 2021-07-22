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Алавесу бесплатно достался защитник из клуба АПЛ

Испания
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Алавесу бесплатно достался защитник из клуба АПЛ

Фото: Твіттер Алавеса

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30-летний центральный защитник из Франции Флориан Лежен стал футболистом испанского "Алавеса".

У испанских лис, которые по итогам Ла Лиги заняли 16 место, Флориан выступал и весь прошлый сезон - в аренде из английского "Ньюкасла". Он провел 36 поединков в "Алавесе", забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Теперь же контракт с "Ньюкаслом", где игрок был с 2017 года, завершил свое действие. И Лежен свободным агентом перешел от английских "сорок" к испанским "лисицам".

Контракт Флориана с "Алавесом" рассчитан до 2024-го.

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В статье: АПЛ Ньюкасл Ла Лига Алавес (Витория-Гастейс)
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