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Алавесу бесплатно достался защитник из клуба АПЛ
Фото: Твіттер Алавеса
30-летний центральный защитник из Франции Флориан Лежен стал футболистом испанского "Алавеса".
У испанских лис, которые по итогам Ла Лиги заняли 16 место, Флориан выступал и весь прошлый сезон - в аренде из английского "Ньюкасла". Он провел 36 поединков в "Алавесе", забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Теперь же контракт с "Ньюкаслом", где игрок был с 2017 года, завершил свое действие. И Лежен свободным агентом перешел от английских "сорок" к испанским "лисицам".
Контракт Флориана с "Алавесом" рассчитан до 2024-го.
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