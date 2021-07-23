Варан согласовал контракт с МЮ, но продолжает тренироваться в Мадриде

Сообщается, что Рафаэль Варан согласовал контракт с “МЮ” до 2026 года. Переговоры между клубами пока не велись.

Недавно “Реал” подтвердил, что защитник не подписал новый контракт, который руководство предложило летом. Этой информацией пользуется “Манчестер Юнайтед”, который теперь имеет более выгодное положение в трансферных переговорах с мадридским клубом.

“Манчестер” выжидает, тем самым сбивая цену на защитника, еще до вступления в фазу активных переговоров.

Несмотря на это, сам Рафаэль продолжает готовиться к предстоящему сезону с "Реалом". По информации Goal.com, он выражает уважение к клубу и не собирается просить выставить себя на трансфер, чтобы как можно скорее уехать из Мадрида.

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Текущий контракт француза с “Реалом” рассчитан до 30 июня 2022 года.