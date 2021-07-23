  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус

Испания
(1 голосов)

У француза COVID

Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "меренг".

Читайте такжеКьеллини, Шик, Педри и никакого Роналду. Символическая сборная Евро-2020

Нападающий вернулся в расположение клуба после продленного отпуска, так как получил дополнительные дни отдыха – он выступал на чемпионате Европы.

В сезоне-2020/21 Бензема с 30 голами во всех турнирах стал лучшим бомбардиром "Реала".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Real Madrid

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...