Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "меренг".

Нападающий вернулся в расположение клуба после продленного отпуска, так как получил дополнительные дни отдыха – он выступал на чемпионате Европы.

В сезоне-2020/21 Бензема с 30 голами во всех турнирах стал лучшим бомбардиром "Реала".