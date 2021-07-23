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Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус
У француза COVID
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "меренг".
Нападающий вернулся в расположение клуба после продленного отпуска, так как получил дополнительные дни отдыха – он выступал на чемпионате Европы.
В сезоне-2020/21 Бензема с 30 голами во всех турнирах стал лучшим бомбардиром "Реала".
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Источник:Real Madrid
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