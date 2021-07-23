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Чемпион Лиги Европы продал игрока в Саудовскую Аравию
Он играл в двух поединках с киевским Динамо
Фото: Вільяреал/автор невідомий
30-летний центральный защитник "Вильярреала" Рамиро Фунес Мори перешел в клуб "Аль-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии.
Соглашение подписано до 30 июня 2023 года. Стоимость компенсации - 2,5 млн евро.
В прошлом сезоне центральный защитник провел 20 матчей за "Вильярреал" (выиграл Лигу Европы сезона 2020/21), в том числе оба успешные поединки 1/8 финала с киевским "Динамо" (2:0, 2:0).
Аргентинец Фунес Мори начал карьеру в "Ривер Плейт" (2011-2015), впоследствии играл в "Эвертоне" (2015-2018), а с тех пор был в "Вильярреале".
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