Чемпион Лиги Европы продал игрока в Саудовскую Аравию

30-летний центральный защитник "Вильярреала" Рамиро Фунес Мори перешел в клуб "Аль-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии.

Соглашение подписано до 30 июня 2023 года. Стоимость компенсации - 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне центральный защитник провел 20 матчей за "Вильярреал" (выиграл Лигу Европы сезона 2020/21), в том числе оба успешные поединки 1/8 финала с киевским "Динамо" (2:0, 2:0).

Аргентинец Фунес Мори начал карьеру в "Ривер Плейт" (2011-2015), впоследствии играл в "Эвертоне" (2015-2018), а с тех пор был в "Вильярреале".