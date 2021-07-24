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Пьянич близок к возвращению в Италию

Испания
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Босниец пойдет на понижение зарплаты

Пьянич близок к возвращению в Италию

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Новина українською

Полузащитник Миралем Пьянич близок к уходу с "Барселоны". Его хочет вернуть "Ювентус", за который он уже играл ранее.

Босниец хочет получать регулярную игровую практику, которой он не будет иметь при Кумане. Поэтому Миралем готов на сокращение зарплаты в новом клубе.

Агент Пьянича в настоящее время работает над переходом в "Ювентус" на правах аренды на год. По контракту зарплата игрока сократится, а также будет прописан пункт о возможности продления аренды еще на один сезон.

Ранее Пьянич уже играл за "Ювентус". Полузащитник провел 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 ассист.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона
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Источник:
Diario Sport

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