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Пьянич близок к возвращению в Италию
Босниец пойдет на понижение зарплаты
Chatsports
Полузащитник Миралем Пьянич близок к уходу с "Барселоны". Его хочет вернуть "Ювентус", за который он уже играл ранее.
Босниец хочет получать регулярную игровую практику, которой он не будет иметь при Кумане. Поэтому Миралем готов на сокращение зарплаты в новом клубе.
Агент Пьянича в настоящее время работает над переходом в "Ювентус" на правах аренды на год. По контракту зарплата игрока сократится, а также будет прописан пункт о возможности продления аренды еще на один сезон.
Ранее Пьянич уже играл за "Ювентус". Полузащитник провел 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 ассист.
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