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Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту
Очень непрофессионально
Барселона/Автор невідомий
Уже бывший игрок "Барселоны" Матеус Фернандес рассказал как клуб расстался с ним:
"Я не знал, что это произойдет, и когда я получил уведомление по электронной почте, то не поверил. Незадолго до этого один из работников клуба уточнил у меня, не поменялся ли у меня адрес почты, а затем я получил это письмо.
Я не понял, что это такое, перенаправил его агенту и юристу. Они сказали, что это уведомление о расторжении контракта.
Спустя некоторое время все оказалось в прессе. Но со мной никто из клуба не говорил, не было ничего. Со мной даже по телефону не попрощались.
Я не знаю, что в “Барселоне” происходит, дело приняло очень странный оборот. Одного парня выгнали по телефону, теперь – по электронной почте. Но ведь позвонить и поговорить – это же ничего не стоит. Сказать, что мы на тебя не рассчитываем. В любой профессии это возможно, но надо же обсудить.
Думаю, это очень непрофессиональный подход", - сказал Матеус.
Отметим, что полузащитник находился в структуре "Барселоны" с января прошлого года. Тогда он перешел из бразильского "Палмейраса" за 7 млн евро. В его активе всего один проведенный матч в составе "блауграны” - он сыграл 17 минут против "Динамо" в киевском матче группового этапа ЛЧ.
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