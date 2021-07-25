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Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту

Испания
(11 голосов)

Очень непрофессионально

Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту

Барселона/Автор невідомий

Новина українською

Уже бывший игрок "Барселоны" Матеус Фернандес рассказал как клуб расстался с ним:

"Я не знал, что это произойдет, и когда я получил уведомление по электронной почте, то не поверил. Незадолго до этого один из работников клуба уточнил у меня, не поменялся ли у меня адрес почты, а затем я получил это письмо.

Я не понял, что это такое, перенаправил его агенту и юристу. Они сказали, что это уведомление о расторжении контракта.

Спустя некоторое время все оказалось в прессе. Но со мной никто из клуба не говорил, не было ничего. Со мной даже по телефону не попрощались.

Я не знаю, что в “Барселоне” происходит, дело приняло очень странный оборот. Одного парня выгнали по телефону, теперь – по электронной почте. Но ведь позвонить и поговорить – это же ничего не стоит. Сказать, что мы на тебя не рассчитываем. В любой профессии это возможно, но надо же обсудить.

Думаю, это очень непрофессиональный подход", - сказал Матеус.

Отметим, что полузащитник находился в структуре "Барселоны" с января прошлого года. Тогда он перешел из бразильского "Палмейраса" за 7 млн ​​евро. В его активе всего один проведенный матч в составе "блауграны” - он сыграл 17 минут против "Динамо" в киевском матче группового этапа ЛЧ.

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В статье: Барселона Матеус Фернандес
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(11 голосов)
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Источник:
ge.globo

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Комментарии (14)
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янковский ян (Запорожье)
25.07.2021 в 12:39
Неплохо. 7 миллионов евро за 17 минут. А продать не пробовали. Хотя то ли в марке то ли ель мундо. Немного версия отличается. И якобы футболист вначале сам начал ввделываться и типа я очень дорогой а мне не хотят давать время. Не шел на контакт с руководством
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0
0
Romb_DK (Київ)
25.07.2021 в 11:29
От і чудненько - Динамо як раз треба бразильський форвард. І такого бардаку як в Барсі в нас немає
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+3
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
25.07.2021 в 12:42
В Динамо бардак ще більший. З приходом Луческу стало трохи краще, але трохи.
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0
0
football_soccer (Украина)
25.07.2021 в 11:26
открывает почту , а там : "не пиши мне больше и не приходи на тренировки ко мне. Если любишь — отпусти, если оно твое, то обязательно вернется, если нет — то никогда твоим и не было" ))
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
25.07.2021 в 11:19
Банкроты вынуждены уже даже на бумаге экономить.,
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+7
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
25.07.2021 в 11:28
Мессі проводить жнива каталонський недогранд - підтверджує свій статус...
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+8
-1
storm_ua (Николаев)
25.07.2021 в 10:55
Раз ты тупой и не понимаешь, я тебе скажу что происходит в Барсе...Команда взяла долг в пол лярда, и все эти деньги пойдут на оплату Шмоньке.На остальных денег нема..Вот и избавляются от вас как от шлака, все в угоду шмоньке..Главное чтобы шмонька был счастлив и улыбался)))Кто не в теме обьясняю, в Испании налог на большие доходы почти 50%..Так вот Шмонька не платит налог, за него это делает клуб..Грубо говор если шмоньке дают зп в 100 млн, клуб вынужден добавлять еще 50 млн чтобы покрыть расход на налог.Обожаю эту барсу, сохраняя этот баласт в виде шмоньки, она стает все хуже и хуже с каждым годом...и все более эпично влетает в самых важных матчах ЛЧ..Зато как прикольно в эти моменты смотреть на обкаканую морду шмоньки..просто прелесть...А я вас каталонцы предупреждал еще 7 лет назад, гоните этого аферсита в три шеи пока за него давали большие бабки, вместо того чтобы заработать тогда 500 млн вы взяли еще кредит в 500 млн)))и позорно на протяжении 8 лет вылетаете из ЛЧ))просто бизнесмены от боха))
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+9
-2
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
25.07.2021 в 11:32
Як ж це Меессі без ЛЧ черговий рік допінгований лузер засумував за яхтою Неймара й пропозицією на Парк де Пренс ...
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+9
-2
avatar
MES QUE UN ANUS
25.07.2021 в 10:48
Парни! Неудобная тема! ИГНОРИРУЕМ!
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+1
-12
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
25.07.2021 в 11:13
тьфу на @банутого сцикливого мессозбоченого недоамерікоса проросійські шмари не мають права на думку - барсодрочарня запалала правда в очі - барсоглор-мессозбоченець склав ласти
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+8
-1
Dr. House (Поділля)
25.07.2021 в 10:29
Хе-хе, ещё один топ трансфер Барсы. 7 лямов по почте выкинули в корзину
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+7
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.07.2021 в 09:55
вони такі непрофесійні починаючи з барселонської десятки GoldenDILDO і закінчуючи "чудом корупції" президентом барт'МЕУ ...
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+12
0
prockop4uck (Киев)
25.07.2021 в 09:45
Потешные позорники
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+9
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
25.07.2021 в 09:51
)))
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+11
0


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