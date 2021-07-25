Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту

Уже бывший игрок "Барселоны" Матеус Фернандес рассказал как клуб расстался с ним:

"Я не знал, что это произойдет, и когда я получил уведомление по электронной почте, то не поверил. Незадолго до этого один из работников клуба уточнил у меня, не поменялся ли у меня адрес почты, а затем я получил это письмо.

Я не понял, что это такое, перенаправил его агенту и юристу. Они сказали, что это уведомление о расторжении контракта.

Спустя некоторое время все оказалось в прессе. Но со мной никто из клуба не говорил, не было ничего. Со мной даже по телефону не попрощались.

Я не знаю, что в “Барселоне” происходит, дело приняло очень странный оборот. Одного парня выгнали по телефону, теперь – по электронной почте. Но ведь позвонить и поговорить – это же ничего не стоит. Сказать, что мы на тебя не рассчитываем. В любой профессии это возможно, но надо же обсудить.

Думаю, это очень непрофессиональный подход", - сказал Матеус.