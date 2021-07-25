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Агент Брайтвайта: Мартин продолжит играть за лучший клуб мира

Испания
(1 голосов)

Форвард останется в столице Каталонии

Агент Брайтвайта: Мартин продолжит играть за лучший клуб мира

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт не покинет команду этим летом. Об этом сообщил агент игрока - Хасан Четинкая.

"Все эти истории о продаже – полная чушь. Мартин играет в лучшем клубе мира, он тут счастлив и был одним из лучших на Евро. Он продолжит играть за "Барселону", – заявил агент.

В прошлой кампании чемпионата Испании датчанин принял участие в 29 матчах и отметился 2 забитыми мячами.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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Источник:
El Confidencial

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
25.07.2021 в 19:38
Поворознюк : " ничо не знаю, це фейк, я цього хлопця вообще не знаю і в кращий клуб його не підписував"
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