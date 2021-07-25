Агент Брайтвайта: Мартин продолжит играть за лучший клуб мира

Нападающий каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт не покинет команду этим летом. Об этом сообщил агент игрока - Хасан Четинкая.

"Все эти истории о продаже – полная чушь. Мартин играет в лучшем клубе мира, он тут счастлив и был одним из лучших на Евро. Он продолжит играть за "Барселону", – заявил агент.

В прошлой кампании чемпионата Испании датчанин принял участие в 29 матчах и отметился 2 забитыми мячами.