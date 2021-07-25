Торрес возглавил Атлетико U-19

Экс-форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес будет работать в клубе.

Бывшему нападающему отведена роль главного тренера команды U-19.

"Эль Ниньо прекрасно знает наш клуб в целом и академию в частности. Добро пожаловать домой, Фернандо!" – сообщает официальный сайт "матрасников".

Испанец выступал за "рохибланкос" в период с 2001 по 2007 год, а на закате игровой карьеры провел еще два года в команде - с 2016 по 2018.