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Торрес возглавил Атлетико U-19

Испания
(1 голосов)

"Эль Ниньо" вернулся в родной клуб

Торрес возглавил Атлетико U-19

Новина українською

Экс-форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес будет работать в клубе.

Бывшему нападающему отведена роль главного тренера команды U-19.

"Эль Ниньо прекрасно знает наш клуб в целом и академию в частности. Добро пожаловать домой, Фернандо!" – сообщает официальный сайт "матрасников".

Испанец выступал за "рохибланкос" в период с 2001 по 2007 год, а на закате игровой карьеры провел еще два года в команде - с 2016 по 2018.

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В статье: Фернандо Торрес Атлетико (Мадрид)
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Источник:
atleticodemadrid.com

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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
26.07.2021 в 00:26
Буде вчити попадати в пусті ворота.
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