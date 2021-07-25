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Торрес возглавил Атлетико U-19
"Эль Ниньо" вернулся в родной клуб
Экс-форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес будет работать в клубе.
Бывшему нападающему отведена роль главного тренера команды U-19.
"Эль Ниньо прекрасно знает наш клуб в целом и академию в частности. Добро пожаловать домой, Фернандо!" – сообщает официальный сайт "матрасников".
Испанец выступал за "рохибланкос" в период с 2001 по 2007 год, а на закате игровой карьеры провел еще два года в команде - с 2016 по 2018.
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Источник:atleticodemadrid.com
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
26.07.2021 в 00:26
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