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Экс-форвард Барселоны: Месси играл со мной, а не я с ним – это другое

Испания
(13 голосов)

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Экс-форвард Барселоны: Месси играл со мной, а не я с ним – это другое

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это'О ответил на вопрос журналиста по поводу 18-летнего таланта "сине-гранатовых" Ансу Фати в контексте своего экс-партнера и теперешнего капитана первой команды Лионеля Месси.

– Скажите, что Фати может взять от выступлений с аргентинцем? Вы же играли с Лионелем.

– Нет. Это он играл со мной, а это другое. Он со мной, а я не с ним. В мое время, когда я был в "Барселоне", Месси играл со мной. Повторюсь, это другое.

Напомним, камерунский форвард защищал цвета каталонцев с 2004-го по 2009-й, он забил 130 мячей в 199 матчах за испанский гранд. В начале его карьеры за "сине-гранатовых" Месси только был переведен в первую команду "Барселоны". Тогдашними лидерами коллектива были Это'о, Роналдиньо и Деку.

Читайте такжеМемфис Депай: Играть с Месси – это мечта. Куман? Я бы перешел в Барселону даже без Рональда

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В статье: Лионель Месси Самуэль Это'О Барселона
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (7)
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Spokoyno (Київ)
26.07.2021 в 16:28
Ну так Ето'О вже був зіркою нападу Барселони, коли Мессі тільки починав грати за основний склад... Тому в деякій мірі Самуєль прав, утім досягнення одного та іншого не порівняти! Просто подивиться навколо якої ВЕЛИЧИ так багато чмосек Які як герой "Сватання на Гончарівці" тявкають "А я маленький - ЧЕТВЕРТИ!" не дивлячись що зібралось тільки троє Ну і головне, якщо Стецько і марив, що колись всі зберуться... дитЛОХИ на це навіть не сподіваються!
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+1
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.07.2021 в 15:37
И в этом же интервью, Самюэль подытожил - "Мне очень повезло, что я играл с МЕССИ"... Как говорится, коментарі тут зайві...
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+3
-12
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.07.2021 в 14:58
У 2006-2007 з'явився у Барселоні допінгований вискочка ЛеоМессі (забив хет-трик Реалу у 2007, тому складу Реалу лише попри зусилля феєричного голкіпера 2000-х Ікера Касильяса не забивали) - звісно хет-трик на такому рівні у такому віці - це справді щось і ось тут каталонській десятці РЕАЛьно недовелич затуманила мізки а у тому самому сезоні 2008-2009 у якому Барселона з дебютом Гвардьоли у тренерстві зняла колекцію усіх можливих трофеїв на клубному рівні - Ето'О головний бомбардир 30 голів (у Мессі - 23) ой лишенько, як ж так, ЛеоМессі не був найкращим бомбардиром і гравцем але звісно мессоозбочений шепетівський АНАЛ вам про це не скаже...
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+9
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.07.2021 в 15:10
Гвардьола який прийшовши у 2008 почав чистку у лавах кулес, повикидав старих пенсіонерів Роналдіньо і Деко (Мілан і Челсі були дуже раді нічого собі так пенсіонери) і чомусь надзвичайно несприймав (це ще м'яко кажучи) камерунця Семмі Ето'О (хоч справді до цього погравши у Мальорці та Реалі - камерунець ніколи не був тихою овечкою) і хотів і його сплавити - але не вдалося через начебто захмарні фінансові апетити камерунця щодо зарплати... але влітку 2009 стався доволі нетиповий трансфер-обмін між Барселоною та Інтером одні сплавили найкращого бомбардира із захмарними апетитами але ж і й амбіціями теж та інші сплавили у зворотньому напрямку так от тільки заковика - Ето'О узяв з ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ під керівництвом "SPECIAL ONE" "Особливого" ЖозеМоуріньо ЗОЛОТИЙ ТРЕБЛ - КОПА ІТАЛІЯ, СЕРІЯ A та ЛЧ ( у півфіналі якої у багнюку опустивши "зіркову" Барселону з вискочкою ЛеоМессі (2010 - а Меессі знову на халяву отримує Золотий М'яч... )
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+9
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.07.2021 в 15:21
в той час талановитий (набагато за допінгованого аргентинця) шведський форвард Златан Ібрахімовіч хоч і показав не найгірший результат у дебютному сезоні та й начеб і без трофеїв не залишився (Кубок Іспанії та Ла Ліга) - але за "хотєлкой" Мессі був викинутий з Барселони звісно допінгований карлик не міг витримати такої конкуренції... Ето'О разом з новачками (усі троє) Гораном Пандевом та Дієго Міліто стали найкращим тріо того ЗОЛОТОГО СЕЗОНУ міланського гранда...звісно такий ГРАВЕЦЬ не міг бути в одному клубі з егоїстичним та заздрісним допінгованим карликом на якого усі вже молилися у Барселоні недивно, що каталонський недогранд (констатація фактів та досягненнь) Барселона на початок 3 десятиліття 200-х років стала просто цвинтарем для десятків та сотень футбольних талантів а ще й до того й банкрутом мессооманія така доведе й до...
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+9
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.07.2021 в 14:46
Самуель Ето'О у 2004-2009 грав першу скрипку у Барселоні не Роналдіньо(!зауважте володар ЗМ-2005), не Деко, а саме камерунський голеадор був гольовим вістрям феєричного трикутнику - Ето'О - Хаві- Іньєста.
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+10
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.07.2021 в 14:16
Псих больница, наполненная фанатами Реала - ФАС !!!
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0
-15


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