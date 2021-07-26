Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-форвард Барселоны: Месси играл со мной, а не я с ним – это другое
Задело?
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это'О ответил на вопрос журналиста по поводу 18-летнего таланта "сине-гранатовых" Ансу Фати в контексте своего экс-партнера и теперешнего капитана первой команды Лионеля Месси.
– Скажите, что Фати может взять от выступлений с аргентинцем? Вы же играли с Лионелем.
– Нет. Это он играл со мной, а это другое. Он со мной, а я не с ним. В мое время, когда я был в "Барселоне", Месси играл со мной. Повторюсь, это другое.
Напомним, камерунский форвард защищал цвета каталонцев с 2004-го по 2009-й, он забил 130 мячей в 199 матчах за испанский гранд. В начале его карьеры за "сине-гранатовых" Месси только был переведен в первую команду "Барселоны". Тогдашними лидерами коллектива были Это'о, Роналдиньо и Деку.
Популярное сейчас
- На её месте могла быть Харлан. Позднякова – олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле
- Суркис рассказал о судьбе Костевича и Кадири в Динамо
- Свитолина прошла австралийку на пути в третий круг Олимпиады. Как это было
- Источник: Зозуля близок к переходу в испанский клуб
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО