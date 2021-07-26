Экс-форвард Барселоны: Месси играл со мной, а не я с ним – это другое

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это'О ответил на вопрос журналиста по поводу 18-летнего таланта "сине-гранатовых" Ансу Фати в контексте своего экс-партнера и теперешнего капитана первой команды Лионеля Месси.

– Скажите, что Фати может взять от выступлений с аргентинцем? Вы же играли с Лионелем.

– Нет. Это он играл со мной, а это другое. Он со мной, а я не с ним. В мое время, когда я был в "Барселоне", Месси играл со мной. Повторюсь, это другое.