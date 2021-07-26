Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар прекратил судебные процессы с Барселоной
Стороны уладили конфликт
PSG / Автор неизвестен
"Барселона" на официальном сайте объявила о прекращении всех судебных разбирательств с бывшим нападающим клуба Неймаром, выступающем за "Пари Сен-Жермен".
Бразильский футболист подписал с каталонским клубом соглашение о прекращении судебных разбирательств, которые велись между сторонами, а именно три иска в трудовой инспекции и один гражданский процесс.
Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония лидирует, США и Китай пытаются не отставать
- Суркис рассказал о судьбе Костевича и Кадири в Динамо
- Свитолина прошла австралийку на пути в третий круг Олимпиады. Как это было
- Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВікторАплодісмєнт (Київ)
26.07.2021 в 16:47
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...