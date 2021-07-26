Неймар прекратил судебные процессы с Барселоной

"Барселона" на официальном сайте объявила о прекращении всех судебных разбирательств с бывшим нападающим клуба Неймаром, выступающем за "Пари Сен-Жермен".

Бразильский футболист подписал с каталонским клубом соглашение о прекращении судебных разбирательств, которые велись между сторонами, а именно три иска в трудовой инспекции и один гражданский процесс.

Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года.