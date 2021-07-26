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Неймар прекратил судебные процессы с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Стороны уладили конфликт

Неймар прекратил судебные процессы с Барселоной

PSG / Автор неизвестен

Новина українською

"Барселона" на официальном сайте объявила о прекращении всех судебных разбирательств с бывшим нападающим клуба Неймаром, выступающем за "Пари Сен-Жермен".

Бразильский футболист подписал с каталонским клубом соглашение о прекращении судебных разбирательств, которые велись между сторонами, а именно три иска в трудовой инспекции и один гражданский процесс.

Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Неймар Барселона
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
26.07.2021 в 16:47
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