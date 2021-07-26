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Гризманн готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне
Ранее игрок говорил, что хотел бы вернуться в Атлетико
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Антуан Гризманн не стремится покинуть "Барселону", пишет AS. Футболист согласится уйти лишь в "Атлетико".
При этом 30-летний француз предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды.
В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за "Барселону", забил 20 голов и сделал 13 результативных передач.
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Комментарии (4)
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TarasLviv2019 (LVIV)
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