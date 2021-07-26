Гризманн готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне

Нападающий Антуан Гризманн не стремится покинуть "Барселону", пишет AS. Футболист согласится уйти лишь в "Атлетико".

При этом 30-летний француз предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды.

В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за "Барселону", забил 20 голов и сделал 13 результативных передач.