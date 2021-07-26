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Гризманн готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне

Испания
(6 голосов)

Ранее игрок говорил, что хотел бы вернуться в Атлетико

Гризманн готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Антуан Гризманн не стремится покинуть "Барселону", пишет AS. Футболист согласится уйти лишь в "Атлетико".

При этом 30-летний француз предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды.

В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за "Барселону", забил 20 голов и сделал 13 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Комментарии (4)
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TarasLviv2019 (LVIV)
26.07.2021 в 18:20
Та ну, не буде мотиваії, лишатися на меншу зп..хіба, щоб відбувати номер..
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+2
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
26.07.2021 в 18:13
ще прибавка до космічної зарплатні ЛеоМессі GoldenDILDO з лояльністю за 555 млн євро... Грізманну -1 до карми допінгований рудобородий карлик (який чхав на оподаткування високих зарплат та взагалі на іспанське законодавство) занурює каталонського недогранда-банкрута Барселону усе глибше на дно... там де й місце
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+9
-2
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
26.07.2021 в 18:15
Мелешь что попало. Вот честно!
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+1
-9
DimON1976 (Днепр)
26.07.2021 в 17:57
Просто остаться - не вариант! Сейчас нужно работать и забивать!
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+2
-2


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