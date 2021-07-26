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Атлетико может подписать французского нападающего. Это не Гризманн

Испания
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Несколько лет назад этого форварда уже связывали с матрасниками

Атлетико может подписать французского нападающего. Это не Гризманн

Фото: Arsenal FC / Атвор: неизвестен

Новина українською

“Атлетико” вновь заинтересован в услугах Александра Лаказетта. Его контракт истекает следующим летом.

Последние годы мадридский клуб часто связывают с Лаказеттом. Этим летом трансфер действительно может состояться, так как "матрасники" вернулись к рассмотрению его кандидатуры, по информации Mundo Deportivo.

Ранее Диего Симеоне в интервью заявил, что они собираются подписать еще одного нападающего.

Контракт игрока истекает через год и цена на форварда "гуннеров" может сыграть ключевую роль в решении “Атлетико” подписать 30-летнего страйкера.

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В прошлом сезоне Лаказетт сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Александр Лаказетт
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Источник:
Mundo Deportivo

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