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Атлетико может подписать французского нападающего. Это не Гризманн
Несколько лет назад этого форварда уже связывали с матрасниками
Фото: Arsenal FC / Атвор: неизвестен
“Атлетико” вновь заинтересован в услугах Александра Лаказетта. Его контракт истекает следующим летом.
Последние годы мадридский клуб часто связывают с Лаказеттом. Этим летом трансфер действительно может состояться, так как "матрасники" вернулись к рассмотрению его кандидатуры, по информации Mundo Deportivo.
Ранее Диего Симеоне в интервью заявил, что они собираются подписать еще одного нападающего.
Контракт игрока истекает через год и цена на форварда "гуннеров" может сыграть ключевую роль в решении “Атлетико” подписать 30-летнего страйкера.
В прошлом сезоне Лаказетт сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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