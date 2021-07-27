Экс-защитник Баварии ведет переговоры с испанской Севильей

Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг ищет варианты для продолжения профессиональной карьеры. 32-летний игрок ведет переговоры с испанской "Севильей", как сообщает Sport1.

Немецкий футболист хочет найти новый клуб как можно скорее. Сообщается, что также Боатенгом интересовался английский "Манчестер Юнайтед". Сульшер рассматривает Джерома как альтернативу для Рафаэлю Варана на тот случай, если трансфер француза в стан "красных дьяволов" сорвется. Сейчас это маловероятно.

С 2009 года по 2019-й играл в основном составе сборной Германии. Вместе с Бундестим выигрывал бронзу 2010 года, а также становился чемпионом мира 2014 года.