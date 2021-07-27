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Барселона не дает тренироваться талантливому воспитаннику, пока он не продлит контракт

Испания
(1 голосов)

Куман хочет решить вопрос до старта сезона

Барселона не дает тренироваться талантливому воспитаннику, пока он не продлит контракт

Фото: Barca Universal / Автор: неизвестен

Новина українською

Илайш Мориба так и не подписал новый контракт с “блаугранос”. Клуб надеется в скором времени уладить вопрос.

Воспитанник “Барселоны” стоит 25 миллионов, но следующим летом может уйти совершенно бесплатно, если клуб не сможет подписать с ним новое соглашение. Руководство клуба и Рональд Куман рассчитывали закончить переговоры до старта сезона, но процесс затягивается.

Главный тренер не допускает и мысли, что один из лучших воспитанников может уйти бесплатно по окончанию следующего сезона.

Выбрав агрессивную тактику, Барселона не допускала игрока к тренировкам с основной командой и не допустит до соревнований, пока игрок не подпишет новое соглашение. Тем не менее, сообщается, что новая сделка, рассчитаная до 2024 года, активно рассматривается сторонами.

В прошлом сезоне 18-летний полузащитник провел 19 матчей за основную команду во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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В статье: Рональд Куман Барселона Ла Масия
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 00:10
Потом негра перестанут бесплатно кормить... Расисты блъ..
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0
0
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MES QUE UN CLUB
27.07.2021 в 23:32
Горе то какое, что же делать? )
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
28.07.2021 в 00:02
відлучити карліка від цицьки барселонської,а то живе за рахунок інших
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0
-2
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Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 00:13
Алекс, к твоей подошве шо-то жёлтое прилипло, разотри. Хотя стой.. не растирай, оно может быть вонючим. Просто отруси. )))
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
28.07.2021 в 00:27
Что опять я в го@но вступил???? Вот же эти соседи, выгуливают собак и не убирают после них
0
0


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