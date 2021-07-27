Барселона не дает тренироваться талантливому воспитаннику, пока он не продлит контракт

Илайш Мориба так и не подписал новый контракт с “блаугранос”. Клуб надеется в скором времени уладить вопрос.

Воспитанник “Барселоны” стоит 25 миллионов, но следующим летом может уйти совершенно бесплатно, если клуб не сможет подписать с ним новое соглашение. Руководство клуба и Рональд Куман рассчитывали закончить переговоры до старта сезона, но процесс затягивается.

Главный тренер не допускает и мысли, что один из лучших воспитанников может уйти бесплатно по окончанию следующего сезона.

Выбрав агрессивную тактику, Барселона не допускала игрока к тренировкам с основной командой и не допустит до соревнований, пока игрок не подпишет новое соглашение. Тем не менее, сообщается, что новая сделка, рассчитаная до 2024 года, активно рассматривается сторонами.

В прошлом сезоне 18-летний полузащитник провел 19 матчей за основную команду во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи.