Денег нет, но вы держитесь: Барса не может зарегистрировать Месси и новичков из-за потолка зарплат

Что вообще происходит?

"Барселона" попала в самый глубокий финансовый кризис в новейшей истории.

Честное слово, мы тоже удивлены, Пеп! Даже Жоан Лапорта, новый президент "Барсы", не ожидал увидеть настолько плохие цифры после аудита - аж 1,2 млрд евро долгов.

Сейчас он занят их реструктуризацией: меняет краткосрочные займы на долгосрочные. С этой целью уже взяли в Goldman Sachs еще 525 млн.

One reason #FCBarcelona have more problems with debt than others is that so much is short-term, i.e. needs to be repaid within the next 12 months: €731m for Barcelona (including €268m bank loans), while next highest are Atleti and #THFC with only €432m and €404m respectively. pic.twitter.com/UqVY4dKAbg