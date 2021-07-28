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Денег нет, но вы держитесь: Барса не может зарегистрировать Месси и новичков из-за потолка зарплат

Испания
(3 голосов)

Депай, Агуэро и Гарсия тоже в подвешенном состоянии

Денег нет, но вы держитесь: Барса не может зарегистрировать Месси и новичков из-за потолка зарплат

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Что вообще происходит?

"Барселона" попала в самый глубокий финансовый кризис в новейшей истории.

Про ситуацию в клубе яснее всех выразился Гвардиола: "Я доверяю Лапорте и его команде, но надо признать - это критическая точка. Я очень удивлен, что клуб до этого дошел".

Честное слово, мы тоже удивлены, Пеп! Даже Жоан Лапорта, новый президент "Барсы", не ожидал увидеть настолько плохие цифры после аудита - аж 1,2 млрд евро долгов.

Сейчас он занят их реструктуризацией: меняет краткосрочные займы на долгосрочные. С этой целью уже взяли в Goldman Sachs еще 525 млн.

Но это полбеды. Самое опасное - ситуация с зарплатами, а точнее их потолком. Считается, что это сугубо американская тема, но в Ла Лиге он работает уже очень давно. Его суть в том, что клуб не может тратить на зарплаты больше, чем определяет регулятор. Ну а тот, в свою очередь, высчитывает потолок для каждого клуба отдельно - в зависимости от структуры доходов и расходов.

Официальной информации нет, но по сведениям Radio Catalunya этим летом Ла Лига определила потолок для "Барсы" на уровне 160-170 млн евро на сезон-2021/22. В эту сумму можно поместить Месси, Гризманна, Коутиньо и Пьянича. А остальных куда?

Как до этого дошло?

Каталонцы в эру Росселя-Бартомеу жили по принципу "много зарабатываю - много трачу".

Так, летом 2019-го "Барса" получила звонкую оплеуху от "Ливерпуля" на поле, зато бухгалтеры были в восторге: 840 млн евро дохода - на 80 больше, чем у "Реала"!

Столь внушительные цифры достигались за счет привлекательности бренда: туристы со всего мира заполняли "Камп Ноу", сметали товары с полок клубных магазинов, посещали музеи. Плюс фигура Лео Месси притягивала спонсоров лучше любого магнита.

За счет этих сверхдоходов клуб и раздувал зарплатную ведомость. Например, в сезоне-2019/20 потолок зарплат "Барсы" достиг 671 млн евро.

Как известно, "можно" и "нужно" - разные вещи. Можно и пенальти пяткой бить, но зачем? Так же и с зарплатами. У "Реала" потолок тоже достиг стратосферы, но мадридцы и близко к нему не подбирались. Не нравится - уходи, как поступили Варан и Рамос, которым не предложили космических сумм несмотря на все регалии. В это время "Кулес" тратили все до цента.

Тебас прямо говорит, что они сами виноваты: "Разница в том, что "Барса" всегда ходила по грани в плане зарплат. Когда начался кризис, у них не было подушки безопасности. У всех была, а у них нет. Их потери за время пандемии достигли 350 млн - это ненормально для Ла Лиги. Мадрид пострадал меньше, поскольку у него были тормоза".

Денег нет, но вы держитесь: Барса не может зарегистрировать Месси и новичков из-за потолка зарплат - изображение 1'
Бартомеу занял 120 млн, чтобы оплатить покупку Гризманна

***

Год назад, когда из-за пандемии закрылись стадионы и доход обвалился, потолок зарплат для "Барсы" снизили до 382 млн. Чтобы ему соответствовать, Бартомеу продал Семеду, Карлеса Переса и Кукурелью (около 60 млн); отпустили бесплатно и ветеранов с огромными контрактами - Суареса, Видаля, Ракитича.

Когда и этого не хватило, "Барса" с "Ювентусом" промутили авантюру имени Пьянича-Артура. Фактически, это был обмен с доплатой около 10 млн со стороны туринцев, а на бумаге все обставили так, будто Миралем ушел в "Барсу" за 60 млн, а через час Артур отправился в Турин за 70.

Соль в том, что при продаже игрока вырученная сумма записывается в бюджет клуба вся целиком, а вот при покупке растягивается на срок действия договора. Простой пример: "Барса" заплатила за Гризманна 120 млн, но в платежке все выглядит так, будто клуб платит "Атлетико" по 24 млн ежегодно в течение пяти лет.

Такая себе бухгалтерская хитрость: фактически денег нет, но в годовом бюджете они есть, что критически важно при проверках регулятором, будь то УЕФА или Ла Лига.

Последняя в теории могла и придраться, но времена тяжелые, вот и отнеслась к маневру лояльно. Более того, Тебас закрыл глаза, что в бюджет "Барсы" на сезон-2020/21 внесли доход от будущей продажи билетов, хотя изначально было понятно, что его не будет. Ла Лига помогала каталонцам и давала им время решить проблемы, но они им не воспользовались. Так какие сейчас претензии к Тебасу?

Причем тут Месси?

А он впервые в жизни свободный агент. Летом у Лео истек контракт с "Барсой" по которому он зарабатывал сюрреалистичные 100 млн в год, а новый договор хоть и согласован, но не подписан.

Если верить ESPN, Месси согласился на 20 млн в год в течение пяти лет, но в платежке "Барсы" нет столько места. Там вообще ничего нет, по правде говоря!

Прошлой осенью клуб уже просил игроков пойти на сокращение зарплат - и многие пошли. Повторно урезать получку готов один Пике - он метит в президенты и заботится о репутации. А остальным оно зачем? Не виноват же Альба, что Бартомеу подписал Пьянича на 16 млн в год брутто, и теперь тот никому даром не нужен!

Так что Месси ждет. Это влетает ему в копеечку - СМИ уже подсчитали, что каждый день простоя для Лео стоит 100 тысяч евро. Но он патриот "Барсы", и пока терпит.

А с ним терпят и другие - например, летние новички Депай, Агуэро и Эрик Гарсия хоть и представлены "Кулес", но не зарегистрированы Ла Лигой. Если не расчистить платежку, их просто не смогут заявить на чемпионат.

Как выруливает "Барса"?

Как уже говорилось, Лапорта реструктуризирует долг и уламывает команду на сокращение окладов. Стоит похвалить президента и за трансферную политику: он не тратит денег, подписывая свободных агентов на выгодных для клуба условиях.

Так, Агуэро в "Барсе" подписался на 6 млн в год, хотя в "Сити" зарабатывал 23. Депай тоже поначалу требовал 7, но по итогу согласился на 5 - лишь на 500 тысяч больше, чем имел в "Лионе".

А вот разгружать балласт пока не получается. Тодибо отдали в "Ниццу" за 8,5 млн; Фирпо уехал в "Лидс" за 15; за 5 млн отбыл в "Хетафе" Карлес Аленья - и все. Это как дробить айсберг пилочкой для ногтей.

О крупных продажах речь пока не идет. Одни, как Юмтити и Ленгле, отказываются уходить - у них на руках крупнейшие контракты в жизни, и ни один клуб в здравом уме их не повторит. Есть и такие, как Коутиньо с Дембеле, которые даром никому не нужны. Ну а свой золотой фонд - Педри, Фати, де Йонга, Мингесу - "Барса" продавать не спешит.

Что будет дальше?

Инсайдеры говорят, что поместить в платежку одновременно Месси и Гризманна "Барса" не сможет вообще никак. Отсюда и попытки обменять Антуана на Сауля - заведомо безнадежные, но выбора, похоже, нет.

Вплоть до закрытия трансферного окна "Барса" будет пытаться сбагрить всех, кроме золотой молодежи и Месси, но шансов мало. Вот вы верите, что прилетит волшебник в голубом вертолете и согласится платить вечно травмированному Дембеле 10 млн чистыми? Вот и мы тоже нет.

Возможно, чтобы выручить крупную сумму "Кулес" продадут акции Barca Corporate - своего нефутбольного актива, включающего сеть школ по миру и различные спортивно-научные проекты. Говорят, что за 50% Barca Corporate можно выручить от 200 млн евро. Это был бы стратегически провальный ход, ведь проект генерирует стабильную прибыль, но если припрут к стенке, то все может быть.

Также в критичной ситуации нельзя исключать и продажи юной звездочки Педри - его с руками и ногами заберут гранды АПЛ. А вот за Лео Месси клуб, похоже, намерен цепляться зубами - по крайней мере, так пишет ESPN.

Впрочем, кто знает? Ясно только, что Хавьер Тебас настроен воинственно и пленных брать не хочет:

"Нет, я этого не сделаю. Невозможно. Над этим работает много людей, есть экономический контроль. У клубов есть права, мы должны оберегать целостность соревнования".

Денег нет, но вы держитесь: Барса не может зарегистрировать Месси и новичков из-за потолка зарплат - изображение 2

***

Тут многие вспомнят матерным словом Бартомеу, Абидаля и других менеджеров, доведших "Барсу" до этого, но что толку? Этим ничего не изменить.

"Барсе" нужно принять, что она не может бороться за трофеи прямо сейчас; заняться оздоровлением финансов, разгрузкой зарплатной ведомости, поиском новых спонсоров. Ну и еще верить, что коронавирус будет побежден в сжатые сроки. Если процесс затянется, и "Камп Ноу" еще год простоит без зрителей, речь пойдет о выживании "Барсы" как института.

Обидно, да, но так всегда бывает, если люди живут сегодняшним днем, забывая, что за тучными годами обязательно последуют худые.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Жозеп Бартомеу Хавьер Тебас
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Комментарии (6)
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frost1k (Львів)
28.07.2021 в 08:57
Сепарські лошки
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IM-RM-DK (Miami)
28.07.2021 в 08:49
Так это уже давно не новость ,что пута банкрот!.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2021 в 08:45
Вчера что-то желтое и вонючее, под названием вася - позорный свист, прилипло к подошве нашего американского друга. Сейчас вижу, ко мне пытается липнуть то же самое... Я тебя струсил, вася...Ты в истерике? Это твои проблемы...
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
28.07.2021 в 08:45
Наверное такая или схожая ситуация во многих клубах. Но в Барсе она просто обострена до предела. Лапорте есть за что благодарить "папередеников". Всё украдено до него. Или тривиально прос,,, но. Почти как в Украине.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2021 в 08:25
Какая наглая и неприкрытая ложь от горе фаната Реала. Запомни, синчук.. И деньги у Барсы есть и регистрация кого надо будет... Не нужно бежать впереди паровоза в погоне за лжесенсацией.
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-3
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
28.07.2021 в 08:39
от бовдур! визрів твій бан як гарбуз на городі але ладно. я ще прощаю. мені подобається твоя істєріка
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