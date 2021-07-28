Денег нет, но вы держитесь: Барса не может зарегистрировать Месси и новичков из-за потолка зарплат

Что вообще происходит?

"Барселона" попала в самый глубокий финансовый кризис в новейшей истории.

Про ситуацию в клубе яснее всех выразился Гвардиола: "Я доверяю Лапорте и его команде, но надо признать - это критическая точка. Я очень удивлен, что клуб до этого дошел".

Честное слово, мы тоже удивлены, Пеп! Даже Жоан Лапорта, новый президент "Барсы", не ожидал увидеть настолько плохие цифры после аудита - аж 1,2 млрд евро долгов.

Сейчас он занят их реструктуризацией: меняет краткосрочные займы на долгосрочные. С этой целью уже взяли в Goldman Sachs еще 525 млн.

One reason #FCBarcelona have more problems with debt than others is that so much is short-term, i.e. needs to be repaid within the next 12 months: €731m for Barcelona (including €268m bank loans), while next highest are Atleti and #THFC with only €432m and €404m respectively. pic.twitter.com/UqVY4dKAbg — Swiss Ramble (@SwissRamble) July 26, 2021

Но это полбеды. Самое опасное - ситуация с зарплатами, а точнее их потолком. Считается, что это сугубо американская тема, но в Ла Лиге он работает уже очень давно. Его суть в том, что клуб не может тратить на зарплаты больше, чем определяет регулятор. Ну а тот, в свою очередь, высчитывает потолок для каждого клуба отдельно - в зависимости от структуры доходов и расходов.

Официальной информации нет, но по сведениям Radio Catalunya этим летом Ла Лига определила потолок для "Барсы" на уровне 160-170 млн евро на сезон-2021/22. В эту сумму можно поместить Месси, Гризманна, Коутиньо и Пьянича. А остальных куда?

Как до этого дошло?

Каталонцы в эру Росселя-Бартомеу жили по принципу "много зарабатываю - много трачу".

Так, летом 2019-го "Барса" получила звонкую оплеуху от "Ливерпуля" на поле, зато бухгалтеры были в восторге: 840 млн евро дохода - на 80 больше, чем у "Реала"!

2020 World's Richest Football Clubs



1. ???????? Barcelona €840.8 m

2. ???????? Real Madrid €757.3

3. ????????????????????????Man United €711.5

4. ???????? Bayern €660.1

5. ???????? PSG €635.1

6. ????????????????????????????City €610.6

7. ????????????????????????????Liverpool €604.7

8. ???????????????????????????? Tottenham €521.1

9. ????????????????????????????Chelsea €513.1

10. ???????? Juventus €459.7



(1) pic.twitter.com/Ea2ksn9Pxa — NetBet Nigeria (@Netbet_NG) January 15, 2020

Столь внушительные цифры достигались за счет привлекательности бренда: туристы со всего мира заполняли "Камп Ноу", сметали товары с полок клубных магазинов, посещали музеи. Плюс фигура Лео Месси притягивала спонсоров лучше любого магнита.

За счет этих сверхдоходов клуб и раздувал зарплатную ведомость. Например, в сезоне-2019/20 потолок зарплат "Барсы" достиг 671 млн евро.

Как известно, "можно" и "нужно" - разные вещи. Можно и пенальти пяткой бить, но зачем? Так же и с зарплатами. У "Реала" потолок тоже достиг стратосферы, но мадридцы и близко к нему не подбирались. Не нравится - уходи, как поступили Варан и Рамос, которым не предложили космических сумм несмотря на все регалии. В это время "Кулес" тратили все до цента.

Тебас прямо говорит, что они сами виноваты: "Разница в том, что "Барса" всегда ходила по грани в плане зарплат. Когда начался кризис, у них не было подушки безопасности. У всех была, а у них нет. Их потери за время пандемии достигли 350 млн - это ненормально для Ла Лиги. Мадрид пострадал меньше, поскольку у него были тормоза".

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Бартомеу занял 120 млн, чтобы оплатить покупку Гризманна

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Год назад, когда из-за пандемии закрылись стадионы и доход обвалился, потолок зарплат для "Барсы" снизили до 382 млн. Чтобы ему соответствовать, Бартомеу продал Семеду, Карлеса Переса и Кукурелью (около 60 млн); отпустили бесплатно и ветеранов с огромными контрактами - Суареса, Видаля, Ракитича.

Когда и этого не хватило, "Барса" с "Ювентусом" промутили авантюру имени Пьянича-Артура. Фактически, это был обмен с доплатой около 10 млн со стороны туринцев, а на бумаге все обставили так, будто Миралем ушел в "Барсу" за 60 млн, а через час Артур отправился в Турин за 70.

Соль в том, что при продаже игрока вырученная сумма записывается в бюджет клуба вся целиком, а вот при покупке растягивается на срок действия договора. Простой пример: "Барса" заплатила за Гризманна 120 млн, но в платежке все выглядит так, будто клуб платит "Атлетико" по 24 млн ежегодно в течение пяти лет.

Barcelona vs. Juventus.



Arthur and Pjanic meet their former clubs again pic.twitter.com/Bl2XGvDQyO — B/R Football (@brfootball) October 1, 2020

Такая себе бухгалтерская хитрость: фактически денег нет, но в годовом бюджете они есть, что критически важно при проверках регулятором, будь то УЕФА или Ла Лига.

Последняя в теории могла и придраться, но времена тяжелые, вот и отнеслась к маневру лояльно. Более того, Тебас закрыл глаза, что в бюджет "Барсы" на сезон-2020/21 внесли доход от будущей продажи билетов, хотя изначально было понятно, что его не будет. Ла Лига помогала каталонцам и давала им время решить проблемы, но они им не воспользовались. Так какие сейчас претензии к Тебасу?

Причем тут Месси?

А он впервые в жизни свободный агент. Летом у Лео истек контракт с "Барсой" по которому он зарабатывал сюрреалистичные 100 млн в год, а новый договор хоть и согласован, но не подписан.

Если верить ESPN, Месси согласился на 20 млн в год в течение пяти лет, но в платежке "Барсы" нет столько места. Там вообще ничего нет, по правде говоря!

Barcelona can’t register any new signings, not Memphis Depay, Sergio Agüero and Eric García, after exceeding the La Liga salary cap.



Barcelona need to reduce their wage bill by €200,000,000



No Barcelona player wants to take a salary cut nor leave. They're in serious trouble pic.twitter.com/u1mVxyABqr — FootballFunnys (@FootballFunnnys) July 6, 2021

Прошлой осенью клуб уже просил игроков пойти на сокращение зарплат - и многие пошли. Повторно урезать получку готов один Пике - он метит в президенты и заботится о репутации. А остальным оно зачем? Не виноват же Альба, что Бартомеу подписал Пьянича на 16 млн в год брутто, и теперь тот никому даром не нужен!

Так что Месси ждет. Это влетает ему в копеечку - СМИ уже подсчитали, что каждый день простоя для Лео стоит 100 тысяч евро. Но он патриот "Барсы", и пока терпит.

А с ним терпят и другие - например, летние новички Депай, Агуэро и Эрик Гарсия хоть и представлены "Кулес", но не зарегистрированы Ла Лигой. Если не расчистить платежку, их просто не смогут заявить на чемпионат.

Как выруливает "Барса"?

Как уже говорилось, Лапорта реструктуризирует долг и уламывает команду на сокращение окладов. Стоит похвалить президента и за трансферную политику: он не тратит денег, подписывая свободных агентов на выгодных для клуба условиях.

Так, Агуэро в "Барсе" подписался на 6 млн в год, хотя в "Сити" зарабатывал 23. Депай тоже поначалу требовал 7, но по итогу согласился на 5 - лишь на 500 тысяч больше, чем имел в "Лионе".

А вот разгружать балласт пока не получается. Тодибо отдали в "Ниццу" за 8,5 млн; Фирпо уехал в "Лидс" за 15; за 5 млн отбыл в "Хетафе" Карлес Аленья - и все. Это как дробить айсберг пилочкой для ногтей.

Pjanics, Braithwaites, Griezmanns, Umtitis…mostrad un poco d respeto y facilitad las cosas. Basta ya d aprovecharse del club, d un sentimiento y de un contrato firmado por el peor presidente d la historia.

Esto no es un plan d jubilación.

Los silbidos os esperan en el pic.twitter.com/74Msiu3MBS — Jota Jordi (@jotajordi13) July 22, 2021

О крупных продажах речь пока не идет. Одни, как Юмтити и Ленгле, отказываются уходить - у них на руках крупнейшие контракты в жизни, и ни один клуб в здравом уме их не повторит. Есть и такие, как Коутиньо с Дембеле, которые даром никому не нужны. Ну а свой золотой фонд - Педри, Фати, де Йонга, Мингесу - "Барса" продавать не спешит.

Что будет дальше?

Инсайдеры говорят, что поместить в платежку одновременно Месси и Гризманна "Барса" не сможет вообще никак. Отсюда и попытки обменять Антуана на Сауля - заведомо безнадежные, но выбора, похоже, нет.

Вплоть до закрытия трансферного окна "Барса" будет пытаться сбагрить всех, кроме золотой молодежи и Месси, но шансов мало. Вот вы верите, что прилетит волшебник в голубом вертолете и согласится платить вечно травмированному Дембеле 10 млн чистыми? Вот и мы тоже нет.

Dembele’s injury history since joining Barcelona:



2017-18: Hamstring injury

2017-18: Torn muscle bundle

2018-19: Ankle Injury

2018-19: Torn muscle bundle

2018-19: Hamstring injury

2019-20: Hamstring injury

2019-20 Muscle injury

2019-20 Hamstring injury

2019-20 Torn muscle pic.twitter.com/aQbm5LTf4S — ESPN FC (@ESPNFC) February 11, 2020

Возможно, чтобы выручить крупную сумму "Кулес" продадут акции Barca Corporate - своего нефутбольного актива, включающего сеть школ по миру и различные спортивно-научные проекты. Говорят, что за 50% Barca Corporate можно выручить от 200 млн евро. Это был бы стратегически провальный ход, ведь проект генерирует стабильную прибыль, но если припрут к стенке, то все может быть.

Также в критичной ситуации нельзя исключать и продажи юной звездочки Педри - его с руками и ногами заберут гранды АПЛ. А вот за Лео Месси клуб, похоже, намерен цепляться зубами - по крайней мере, так пишет ESPN.

Впрочем, кто знает? Ясно только, что Хавьер Тебас настроен воинственно и пленных брать не хочет:

"Нет, я этого не сделаю. Невозможно. Над этим работает много людей, есть экономический контроль. У клубов есть права, мы должны оберегать целостность соревнования".

***

Тут многие вспомнят матерным словом Бартомеу, Абидаля и других менеджеров, доведших "Барсу" до этого, но что толку? Этим ничего не изменить.

"Барсе" нужно принять, что она не может бороться за трофеи прямо сейчас; заняться оздоровлением финансов, разгрузкой зарплатной ведомости, поиском новых спонсоров. Ну и еще верить, что коронавирус будет побежден в сжатые сроки. Если процесс затянется, и "Камп Ноу" еще год простоит без зрителей, речь пойдет о выживании "Барсы" как института.

Обидно, да, но так всегда бывает, если люди живут сегодняшним днем, забывая, что за тучными годами обязательно последуют худые.