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Агуэро прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава
Серхио и модерновые методы
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро во время отпуска занялся своим здоровьем. Он прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава.
Отметим, что это экспериментальный метод лечения. Такая реабилитация проводится только Институтом регенеративной терапии тканей. Возможность регенерации хрящей впервые была продемонстрирована по ходу клинических испытаний.
Агуэро присоединился к "Барселоне" после 10 лет выступлений за "Манчестер Сити". Также ранее аргентинец защищал цвета мадридского "Атлетико".
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