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Агуэро прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава

Испания
(1 голосов)

Серхио и модерновые методы

Агуэро прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро во время отпуска занялся своим здоровьем. Он прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава.

Отметим, что это экспериментальный метод лечения. Такая реабилитация проводится только Институтом регенеративной терапии тканей. Возможность регенерации хрящей впервые была продемонстрирована по ходу клинических испытаний.

Агуэро присоединился к "Барселоне" после 10 лет выступлений за "Манчестер Сити". Также ранее аргентинец защищал цвета мадридского "Атлетико".

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В статье: Серхио Агуэро Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (5)
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Ol-g (Одесса)
28.07.2021 в 13:01
Восстановить - вряд ли. Разве что первая стадия. А вот замедлить - вполне.
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Ol-g (Одесса)
28.07.2021 в 13:00
Такая реабилитация проводится только Институтом регенеративной терапии тканей. Пф. В Украине везде. Нормально, вроде, там, где Шевченко в Киеве проходил.
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0
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
28.07.2021 в 12:45
чмоська за ручку кума водив на медогляді в барсізнайомий лікар видав справку
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0
-2
avatar
MES QUE UN ANUS
28.07.2021 в 11:58
Неудобная тема. ИГНОРИРУЕМ!
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0
0
prockop4uck (Киев)
28.07.2021 в 11:52
Вот это подписали
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0
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