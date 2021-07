"Похмелье". Ветеран Хоакин отметил юбилей и пропустил спарринг с Вулвз, причина попала в протокол

Вингер "Бетиса" Хоакин Санчес Родригес ярко отметил юбилей и пропустил товарищеский поединок своей команды против "Вулверхэмптона".

В протоколе в графе "причина отсутствия футболиста" красуется не самое обычное для данной строчки слово "resaca", что переводится с испанского как "похмелье".

Legendary Real Betis winger Joaquín couldn’t play against Wolves on Saturday.



The reason? “Resaca”. Translation: hangover.



His 40th birthday was last Wednesday???? pic.twitter.com/6DhjYRH2qF