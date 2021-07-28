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"Похмелье". Ветеран Хоакин отметил юбилей и пропустил спарринг с Вулвз, причина попала в протокол

Испания
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Крайне занимательно

"Похмелье". Ветеран Хоакин отметил юбилей и пропустил спарринг с Вулвз, причина попала в протокол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Бетиса" Хоакин Санчес Родригес ярко отметил юбилей и пропустил товарищеский поединок своей команды против "Вулверхэмптона".

В протоколе в графе "причина отсутствия футболиста" красуется не самое обычное для данной строчки слово "resaca", что переводится с испанского как "похмелье".

Ранее Хоакин выступал за "Валенсию", "Малагу" и "Фиорентину". Испанец начинал карьеру в "Бетисе", видимо, повесит он бутсы на гвоздь также в клубе из Севильи.

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В статье: Бетис (Севилья) Хоакин Санчес
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Источник:
football-espana.net

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