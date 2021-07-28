Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Похмелье". Ветеран Хоакин отметил юбилей и пропустил спарринг с Вулвз, причина попала в протокол
Крайне занимательно
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Бетиса" Хоакин Санчес Родригес ярко отметил юбилей и пропустил товарищеский поединок своей команды против "Вулверхэмптона".
В протоколе в графе "причина отсутствия футболиста" красуется не самое обычное для данной строчки слово "resaca", что переводится с испанского как "похмелье".
Legendary Real Betis winger Joaquín couldn’t play against Wolves on Saturday.— Football Ramble (@FootballRamble) July 27, 2021
The reason? “Resaca”. Translation: hangover.
His 40th birthday was last Wednesday???? pic.twitter.com/6DhjYRH2qF
Ранее Хоакин выступал за "Валенсию", "Малагу" и "Фиорентину". Испанец начинал карьеру в "Бетисе", видимо, повесит он бутсы на гвоздь также в клубе из Севильи.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Нидерланды врываются в первую десятку
- Украинского дзюдоиста дисквалифицировали с Олимпиады
- Свитолина обыграла итальянку и вышла в полуфинал Олимпиады
- "Роман - фашист" - Фанаты Алькоркона выступили против подписания Зозули
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!