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Первый не усилит, а второй не уникален. Куман отклонил идею боссов Барселоны по поводу двух трансферов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман отказался от двух трансферов, которые предложило руководство испанского гранда.
Спортивный департамент "сине-гранатовых" предлагал приобрести полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша и защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро, как сообщает издание AS со ссылкой на RAC1.
Куману не понравились данные предложения. Рональд не уверен, что 23-летний португальский талант усилит среднюю линию "Барселоны", а аргентинский защитник, по мнению голландца, не отличается от других оборонцев каталонцев по игровым характеристикам.
В 1-м туре Ла Лиги "сине-гранатовые" встретятся с "Реалом Сосьедад". Поединок пройдет в Каталонии 15 августа.
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