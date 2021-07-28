Первый не усилит, а второй не уникален. Куман отклонил идею боссов Барселоны по поводу двух трансферов

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман отказался от двух трансферов, которые предложило руководство испанского гранда.

Спортивный департамент "сине-гранатовых" предлагал приобрести полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша и защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро, как сообщает издание AS со ссылкой на RAC1.

Куману не понравились данные предложения. Рональд не уверен, что 23-летний португальский талант усилит среднюю линию "Барселоны", а аргентинский защитник, по мнению голландца, не отличается от других оборонцев каталонцев по игровым характеристикам.

В 1-м туре Ла Лиги "сине-гранатовые" встретятся с "Реалом Сосьедад". Поединок пройдет в Каталонии 15 августа.