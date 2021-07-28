  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник мадридского Реала подхватил COVID-19
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник мадридского Реала подхватил COVID-19

Испания
(1 голосов)

Новичок команды

Защитник мадридского Реала подхватил COVID-19

Real

Новина українською

Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о том, что защитник команды Давид Алаба сдал положительный тест на коровирусную инфекцию.

Читайте такжеКарим Бензема сдал положительный тест на коронавирус

Алаба перешел в "Реал" бесплатно, после истечения соглашения с "Баварией". За мюнхенцев он выступал с 2009 года. 29-летний австрийский футболист будет выступать за "сливочных" под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в "Пари Сен-Жермен".

В кампании-2020/21 Алаба сыграл 43 матча за "Баварию", забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Читайте такжеДавид Алаба будет играть под номером бывшего капитана Реала

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Real Madrid

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2021 в 14:38
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...