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Защитник мадридского Реала подхватил COVID-19
Новичок команды
Real
Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о том, что защитник команды Давид Алаба сдал положительный тест на коровирусную инфекцию.
Алаба перешел в "Реал" бесплатно, после истечения соглашения с "Баварией". За мюнхенцев он выступал с 2009 года. 29-летний австрийский футболист будет выступать за "сливочных" под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в "Пари Сен-Жермен".
В кампании-2020/21 Алаба сыграл 43 матча за "Баварию", забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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