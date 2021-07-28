Дест намерен остаться в Барселоне

Защитник "Барселоны" Серджино Дест не намерен покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации издания, за последнее время 20-летний американский футболист получил предложения от "Арсенала", дортмундской "Боруссии" и "Монако". Всем трём клубам Серджино ответил отказом и даже не стал рассматривать предложения, несмотря на возможность увеличить зарплату.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 30 матчах испанской Примеры, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу.