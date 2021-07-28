  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Дест намерен остаться в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дест намерен остаться в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Защитник хочет остаться в испанском клубе

Дест намерен остаться в Барселоне

si

Новина українською

Защитник "Барселоны" Серджино Дест не намерен покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации издания, за последнее время 20-летний американский футболист получил предложения от "Арсенала", дортмундской "Боруссии" и "Монако". Всем трём клубам Серджино ответил отказом и даже не стал рассматривать предложения, несмотря на возможность увеличить зарплату.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 30 матчах испанской Примеры, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Серджино Дест Сержиньо Дест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...