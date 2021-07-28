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Лионель Месси на следующей неделе может подписать новый контракт с Барселоной

Испания
(3 голосов)

Форвард останется в Испании

Лионель Месси на следующей неделе может подписать новый контракт с Барселоной

Eurosport

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, у которого истёк контракт с "Барселоной", в скором времени подпишет новое соглашение с сине-гранатовыми.

По информации Sport.es, 34-летний футболист поставит подпись в договоре с каталонским клубом в начале августа. Вероятно, это произойдёт 2 числа. До этого момента Месси не будет тренироваться с командой. После подписания контракта Лео пройдёт медицинские и физические тесты, после чего начнёт заниматься с форвардом Серхио Агуэро и защитником Эмерсоном, которые, как и он, не полетели на сборы в Германию.

В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (27)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
28.07.2021 в 18:36
Фото на початку прям передає увесь портрет емоційно-психологічний допінгованого лузера... цікаво, а він (ЛеоМессі GoldenDILDO з лояльністю 555 млн євро ) з відкритим ротом - бо ж готовий приймати і далі все нові та нові матеріальні преференції за свою лояльність чи тому що він просто - по життю такий... а у т
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
28.07.2021 в 18:04
От Дарью олениху штырит..все свои фантазии вылаживает на форум )))..Дашка,ну иди уже потеребонькай свой клитор,сними стресс,смотришь и бреда твоего здесь будет меньше!
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+4
-2
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
28.07.2021 в 18:28
шепетівський мундооолень наготував свої роги ... для чергового акту мессоманії
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+1
0
avatar
MES QUE UN ANUS
28.07.2021 в 17:55
Удобная тема! КОММЕНТИРУЕМ!
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+2
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
28.07.2021 в 18:23
А ЩО У ТРИДЦЯТИЙ раз "підпише"
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0
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2021 в 17:43
Мне понравилась истерика онаниста по кличке трехклубный. Он, конечно, чтобы его не палили, что он онаний, всякий раз пытается прикрыться какой-то дарьей аленихой, наверное это его соска, но мы то все знаем, что лысый толя дурачок, который родом из Черновцов, до сих пор пребывает в истерике по факту того, что лучший в мире - ЛЕО МЕССИ был триумфатором КОПА АМЕРИКИ!!! Турнира, который на голову выше за Евро, который по чистой случайности выиграла трусливая италия.. Кстати, 7 смайликов, смеющихся над трехклубным онанистом, это СЕМЬ ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ ЛЕО МЕССИ !!!
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+2
-6
Algrab (Костопiль)
28.07.2021 в 17:46
,ну ти й оленю, розсмішив..." труслівая" Італія це щось нове...
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+5
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2021 в 17:47
Гробик, ты марса упал?
+2
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 18:04
Святые угодники! Заговорил! И сразу к Дариану... Він тебе шо, волохатою цицькою корме чи шо?
+1
-4
Algrab (Костопiль)
28.07.2021 в 18:05
І випадково виграла Євро? Ну ти й і олень, монреальський оленю....
+3
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
28.07.2021 в 18:11
Ну,сбродная архуйтины и кубок американских фермеров,это вам не Евро и Великая Италия.Не каждому дано выиграть кубок фермеров,архуйтина 30 лет не могла выиграть этот турнир трактористов!..меська великий тракторист однако!
+2
-1
Algrab (Костопiль)
28.07.2021 в 17:42
Ответить
+3
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 17:49
Ну и.. посмеялись мы.. и шо дальше? Комментировать мы будем? Или ты уже взял свои слова обратно?
Ответить
+2
-4
Algrab (Костопiль)
28.07.2021 в 18:06
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 18:09
Як розуміти твій залівний регіт, мій бідолашний друг Алграб?
+2
-3
Algrab (Костопiль)
28.07.2021 в 18:10
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 18:17
Ааа... Ну так бы сразу и сказал.. А то смеётся он понимаешь ли..
+1
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
28.07.2021 в 17:33
Скажите,а победитель кубка американских фермеров сможет играть в сегунде??..или куда там в лалалалиге ссылают за банкротство?ПС.ответы от Дарьи оленихи не в счёт,она в истерике,и не в состоянии трезво оценивать сложившуюся ситуации в путалонии!
Ответить
+2
-3
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MES QUE UN CLUB
28.07.2021 в 17:39
Кто тебе больше по душе в МЛС, или ты особо за ними не наблюдаешь?
Ответить
+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2021 в 17:46
Этому придурку больше по душе онанизм... В футболе это чучело с ником МИЛАН-ВЕЛИКАЯ БАРСЕЛОНА- ШАХТЕР ДОНЕЦК, не разбирается...
+2
-5
avatar
IM-RM-DK (Miami)
28.07.2021 в 18:01
Не особо интересует!
+2
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
28.07.2021 в 17:30
Мессі не підписуй з ними контракт,вони грошей не мають.переходи краще в прикарпаття,в буковелі будеш жити.
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+1
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 17:41
Та ти ще скажи, шо в твоїй хаті...
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+2
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2021 в 17:23
Сегодня, ЛЕО МЕССИ и его семья, на частном самолете, прилетели в Барселону. 63 дня Месси не было в Барселоне. После триумфа на Копа Америка, Лео Месси с семьей отдыхал в Майами, а затем на Карибских островах. Как отмечают журналисты, Лео выглядит очень счастливым человеком. И, как уверяют журналисты, лучшему футболисту всех времен, ничего не помешает подписать контракт с родным клубом.
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+4
-6
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
28.07.2021 в 17:31
це аутист. обличчя - стиль кірпічь. хіба на такому можливо побачити щастя? хіба що самовдоволення
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+3
-4
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Барселиниус (землянин)
28.07.2021 в 17:58
Витёк, а шо это с вашим коллегой и по совместительству моим другом Алграбом в последнее время происходит? Всё смеётся и смеётся.. Молчит и смеётся.. Может он того.. как ты там вчера мне на него говорил.. аутист вроде, так, не? Шо вы с ним в редакции делаете, садюги вы эдакие? Вы мне это прекращайте.
+2
-2
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MES QUE UN CLUB
28.07.2021 в 17:40
Darian Clark (Montreal - Q
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+2
-3


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