  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Севилья хочет получить за Кунде 80 миллионов евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья хочет получить за Кунде 80 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Но согласятся ли испанцы

Севилья хочет получить за Кунде 80 миллионов евро

Новина українською

Стали известны новые детали потенциального трансфера защитника "Севильи" Жюля Кунде в лондонский "Челси".

По информации Goal, испанцы не хотят расставаться с защитником сборной Франции по цене ниже его рыночной стоимости. "Севилья" запрашивает у аристократов около € 80 млн. "Челси" готов привлечь к сделке соотечественника Кунде Курта Зума, однако "Севилья" против того, чтобы снижать стоимость защитника путём привлечения к трансферу других футболистов.

В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...