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Севилья хочет получить за Кунде 80 миллионов евро
Но согласятся ли испанцы
Стали известны новые детали потенциального трансфера защитника "Севильи" Жюля Кунде в лондонский "Челси".
По информации Goal, испанцы не хотят расставаться с защитником сборной Франции по цене ниже его рыночной стоимости. "Севилья" запрашивает у аристократов около € 80 млн. "Челси" готов привлечь к сделке соотечественника Кунде Курта Зума, однако "Севилья" против того, чтобы снижать стоимость защитника путём привлечения к трансферу других футболистов.
В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу.
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