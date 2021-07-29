Севилья хочет получить за Кунде 80 миллионов евро

Стали известны новые детали потенциального трансфера защитника "Севильи" Жюля Кунде в лондонский "Челси".

По информации Goal, испанцы не хотят расставаться с защитником сборной Франции по цене ниже его рыночной стоимости. "Севилья" запрашивает у аристократов около € 80 млн. "Челси" готов привлечь к сделке соотечественника Кунде Курта Зума, однако "Севилья" против того, чтобы снижать стоимость защитника путём привлечения к трансферу других футболистов.

В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу.