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Анчелотти хочет приобрести защитника Наполи в мадридский Реал
Неаполитанцы не хотят его отпускать ниже определенной суммы
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник итальянского "Наполи" Калиду Кулибали может покинуть клуб.
По информации портала Football Italia со ссылкой на La Repubblica, в трансфере исполнителя заинтересован наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти, который ранее возглавлял "адзурри" и тренировал сенегальского оборонца. "Меренги" ищут нового защитника после ухода Рамоса и Варана.
Отмечается, что руководство "Наполи" не хочет продавать ведущего футболиста из своей оборонительной линии дешевле 60 миллионов евро. В целом, Де Лаурентис не желает отпускать 30-летнего Калиду в столицу Испании или же в другой клуб. Добавим, что в прошлом сезоне сенегалец сыграл 26 матчей в Серии А. Его контракт с неаполитанским клубом истекает в 2023-м.
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