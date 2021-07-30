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Анчелотти хочет приобрести защитника Наполи в мадридский Реал

Испания
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Неаполитанцы не хотят его отпускать ниже определенной суммы

Анчелотти хочет приобрести защитника Наполи в мадридский Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник итальянского "Наполи" Калиду Кулибали может покинуть клуб.

По информации портала Football Italia со ссылкой на La Repubblica, в трансфере исполнителя заинтересован наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти, который ранее возглавлял "адзурри" и тренировал сенегальского оборонца. "Меренги" ищут нового защитника после ухода Рамоса и Варана.

Отмечается, что руководство "Наполи" не хочет продавать ведущего футболиста из своей оборонительной линии дешевле 60 миллионов евро. В целом, Де Лаурентис не желает отпускать 30-летнего Калиду в столицу Испании или же в другой клуб. Добавим, что в прошлом сезоне сенегалец сыграл 26 матчей в Серии А. Его контракт с неаполитанским клубом истекает в 2023-м.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Калиду Кулибали
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
30.07.2021 в 09:58
За 30 річного 60 лям вони що взагалі?
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