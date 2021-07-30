Техника отпрысков в порядке. Месси и его сыновья не оставили мальчугану шансов в игре в "собачку"

34-летний аргентинский нападающий Лионель Месси поделился с фанатами фрагментом с отдыха, на котором можно увидеть, как многократный обладатель Золотого мяча играет в "собачку" со своими сыновьями.

В пределах треугольника оказался неопознанный белобрысый мальчишка, а вершинами фигуры были Месси и сыновья. Лионель, Тьяго и Матео не оставили бедолаге никаких шансов, эффектно гоняя его по траве.

Напомним, у Лионеля и его жены Антонелло Рокуццо три сына – Тьяго (родился в 2012 году), Матео (2015) и Чиро (2018).