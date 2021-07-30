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Техника отпрысков в порядке. Месси и его сыновья не оставили мальчугану шансов в игре в "собачку"

Испания
(4 голосов)

Действовали слаженно

Техника отпрысков в порядке. Месси и его сыновья не оставили мальчугану шансов в игре в "собачку"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

34-летний аргентинский нападающий Лионель Месси поделился с фанатами фрагментом с отдыха, на котором можно увидеть, как многократный обладатель Золотого мяча играет в "собачку" со своими сыновьями.

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В пределах треугольника оказался неопознанный белобрысый мальчишка, а вершинами фигуры были Месси и сыновья. Лионель, Тьяго и Матео не оставили бедолаге никаких шансов, эффектно гоняя его по траве.

Напомним, у Лионеля и его жены Антонелло Рокуццо три сына – Тьяго (родился в 2012 году), Матео (2015) и Чиро (2018).

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В статье: Лионель Месси
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Комментарии (12)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.07.2021 в 12:38
Как хорошо, что весь мусор в комментариях от фанатов Реала остался внизу, его, естественно, никто не читает, кроме псих больницы, в которой и находятся фанаты позорного Реала, поэтому нормальные люди с большим удовольствием прочитают мой комментарий. Ну, естественно, детки у лучшего футболиста мира, просто молодцы! Сразу видно, правильное воспитание. Браво, Лео и Антонела!!! В настоящее время, семьи Месси и Луиса Суареса отдыхают на Ибице. Ну и новость для тех, кто с такой маниакальной истерикой пытается, и так безуспешно, тиражировать ложь про великую Барселону. Здесь недавно была лживая статейка про, якобы, финансовые проблемы ФКБ... Докладываю... Руководство ФК Барселоны получило большую финансовую поддержку от кредитного агентства Fitch. Эта финансовая помощь позволит великой Барселоне реструктуризировать свои долги и спокойно готовиться к новому сезону. И да...Здесь также была неправдивая инфа, что Брейтвейт остается в Барсе... Он уже одной ногой в Вест Хеме.
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0
-3
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.07.2021 в 12:42
мессооозбооочена шизопутана Darian Clark виригує з райПСИХпалати: Мессі, о-о Мессі, ти о-о самий-самий...
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+2
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.07.2021 в 12:38
34-річний аргентинський нападаючий Ліонель Месс... зачекайте, тут детальніше, будь ласка... нападаючий (він ж форвард - менібільше цей термін амплуа імпонує нападаючий попахує російською калькою((( так от з яких це пір ЛеоМессі був/є/став форвардом -Мессі коли-небудь грав чистого ЦЕНТРфорварда на вістрі атаки (просвітіть футбольні експерти* істерію мессоозбоочених барсоглорів та шепетівського мессоодр@уна відфільтровуємо відразу!), так Мессі грав на позиціях крайніх форвардів а в центрі він швидше атакуючий півзахисник (саме так найбільш його амплуа прояснюється) називали амплуа Мессі - вільний художник (тобто без чіткого закріплення на полі й відповідно без серйозних фізнавантаженнь для його допінгованої персони -Мессі) Мессі не грав центрфорварда - як найкращий приклад Самуель Ето'О у цій ж самій Барселоні і Златан Ібрагімовіч, і Кріштіано Роналдо (перейшовши з МЮ до Реалу) Розумієте, навіть якщо підтягнути за вуха усе кар'єрне минуле ЛеоМессі (так воно тільки у Барселоні й було...) та повісити зверху усю локшину шепетівського мундо - ніяк Мессі не стає форвардом у чистому розумінні !!!
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.07.2021 в 12:37
Как хорошо, что весь мусор в комментариях от фанатов Реала остался внизу, его, естественно, никто не читает, кроме псих больницы, в которой и находятся фанаты позорного Реала, поэтому нормальные люди с большим удовольствием прочитают мой комментарий. Ну, естественно, детки у лучшего футболиста мира, просто молодцы! Сразу видно, правильное воспитание. Браво, Лео и Антонела!!! В настоящее время, семьи Месси и Луиса Суареса отдыхают на Ибице. Ну и новость для тех, кто с такой маниакальной истерикой пытается, и так безуспешно, тиражировать ложь про великую Барселону. Здесь недавно была лживая статейка про, якобы, финансовые проблемы ФКБ... Докладываю... Руководство ФК Барселоны получило большую финансовую поддержку от кредитного агентства Fitch. Эта финансовая помощь позволит великой Барселоне реструктуризировать свои долги и спокойно готовиться к новому сезону. И да...Здесь также была неправдивая инфа, что Брейтвейт остается в Барсе... Он уже одной ногой в Вест Хеме.
Ответить
0
-3
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.07.2021 в 12:43
шепетівська шизокурка Darian Clark : Ко-ко Мессі, ко-ко, самий-самий, ко-ко...
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+2
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.07.2021 в 12:18
ВікторАплодісмєнт (Київ) Вітя, привіт! Щось я постійно з тобою і алграбом розминаюся, одні барсонуті лише трапляються...
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+3
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.07.2021 в 12:23
привітне так давно змінив роботу. багато справ. лише на кілька хвилинок заходжу почитати новини
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+3
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.07.2021 в 12:09
Так, щодо відео (хто переглянув) одразу проясню - Діти - це святе (усі) і нічого про них (позитивне/негативне) я не казатиму !!! (на відміну від шепетівського мессооозбоченого шизооооленя darian clark який не посоромився нещодавно облити лайном і дружину КРІШТІАНО РОНАЛДО і його сина(((
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+4
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.07.2021 в 12:16
тут більше питань до людини, що знімала та виклала відео. безсумнівно це відверте приниження малого жиробаса сімейкою. знайшли чим вихвалятись
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+3
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.07.2021 в 12:16
Хто переглядав відео (Слава Богу я не підписаний в інстаграм на ЛеоМессі мессооманія мене не зачепила) - Розбір відео - щоб не затягувати, там достатньо, дуже багато нюансів - ЛеоМессі грає м'ячем з дітлахами і наче нічого такого окрім що, Мессі з пузом, (півасика хльоснув небось))) і з наколками, як якийсь зек з підворотні 34-річний пенсіонований пішохід GoldenDILDO з награною лояльністю 555+++ млн євро у повній красі про фізичні кондиції там й не чули
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
30.07.2021 в 12:07
меське только против таких пузатеньких и играть..
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+4
0
FIORENTINA EL UNICO (FLORENTIA)
30.07.2021 в 12:02
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+3
0


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