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Техника отпрысков в порядке. Месси и его сыновья не оставили мальчугану шансов в игре в "собачку"
Действовали слаженно
Getty Images / Global Images Ukraine
34-летний аргентинский нападающий Лионель Месси поделился с фанатами фрагментом с отдыха, на котором можно увидеть, как многократный обладатель Золотого мяча играет в "собачку" со своими сыновьями.
В пределах треугольника оказался неопознанный белобрысый мальчишка, а вершинами фигуры были Месси и сыновья. Лионель, Тьяго и Матео не оставили бедолаге никаких шансов, эффектно гоняя его по траве.
Напомним, у Лионеля и его жены Антонелло Рокуццо три сына – Тьяго (родился в 2012 году), Матео (2015) и Чиро (2018).
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