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Экс-форвард Реала: Азар почти ничего не делал два сезона – это большая проблема для клуба
Раскритиковал любителя бургеров
Real
Бывший форвард мадридского "Реала" Предраг Миятович прокомментировал выступления нападающего "сливочных" Эдена Азара в столице Испании. Цитирует Предрага Cadena SER.
"Я не знаю, что сказать об этом. Азар почти ничего не делал два сезона. Это очень большая проблема для "Реала". В современном футболе недостаточно быть отличным игроком, нужно успевать за интенсивным темпом турниров. Я верю в него, однако до сих пор для меня лично он ничего не показал".
Миятович выступал за "Реал" с 1996-го по 1999-й. С "меренгами" он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, ЛЧ и Межконтинентальный кубок.
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