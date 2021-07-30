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Форвард Барселоны может стать одноклубником Андрея Ярмоленко
Если украинец не покинет Лондон, конечно же
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт может перейти в "Вест Хэм Юнайтед", как сообщает издания Sport.es. По информации источника, стороны уже договорились о сделке, ее сумма составит 15 миллионов евро.
Пока Мартина не слишком устраивают условия по личному контракту от "молотобойцев", однако переговоры продолжаются.
Напомним, Брайтвайт стал игроком каталонской "Барселоны" 1,5 года назад. "Сине-гранатовые" приобрели Мартина у "Леганеса" за почти 20 миллионов евро. Датский исполнитель сыграл в 53 матчах за "Барсу" (8 голов и 4 результативные передачи). Контракт игрока с испанским грандом истекает через 3 года.
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