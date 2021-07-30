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Форвард Барселоны может стать одноклубником Андрея Ярмоленко

Испания
(2 голосов)

Если украинец не покинет Лондон, конечно же

Форвард Барселоны может стать одноклубником Андрея Ярмоленко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Мартин Брайтвайт может перейти в "Вест Хэм Юнайтед", как сообщает издания Sport.es. По информации источника, стороны уже договорились о сделке, ее сумма составит 15 миллионов евро.

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Пока Мартина не слишком устраивают условия по личному контракту от "молотобойцев", однако переговоры продолжаются.

Напомним, Брайтвайт стал игроком каталонской "Барселоны" 1,5 года назад. "Сине-гранатовые" приобрели Мартина у "Леганеса" за почти 20 миллионов евро. Датский исполнитель сыграл в 53 матчах за "Барсу" (8 голов и 4 результативные передачи). Контракт игрока с испанским грандом истекает через 3 года.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (6)
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Dr. House (Поділля)
30.07.2021 в 14:09
Купили за 20, продали за 15...))). 5 лямов за 8 голов или чуть больше 600 штук за гол за 1.5 года)))
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+4
-1
avatar
Loader (Днепр)
30.07.2021 в 14:43
Не выделывайся, Анестезиолог. Брайтвайт был срочной, вынужденной покупкой на подмену травмированного Суареса. Никто не знал, что через месяц чемпионаты остановятся. А игрок он неплохой и свою покупку все-таки оправдал. Да, не топ-игрок, но быстрый, работящий, типа Зозули, только уровнем выше немного. А сейчас время уходить в клуб его уровня.
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+2
-6
FIORENTINA EL UNICO (FLORENTIA)
30.07.2021 в 15:04
алканавт 30.07.2021 в 14:43 бояришник погано впливає на твою пам'ять та розумові здібності купивши за 20 млн (а бонуси куди без бонусів у Барселоні ) і продавати за 15 млн - це однозначно бути в мінусі алканавтам важко і 2+2 дається...
+4
-1
avatar
Loader (Днепр)
30.07.2021 в 15:08
Чапман, ну ты давно уже знаешь, куда тебе идти и что сосать.
+1
-6
Dr. House (Поділля)
30.07.2021 в 15:13
Утешай, утешай себя, Грузчик. Подменил он травмированного , а потом и вовсе сплавленного Суареса феноменально. И - 5 лямов - это только на трансфере. А плюс ещё зарплата)))
+5
-1
Dr. House (Поділля)
30.07.2021 в 15:15
И на Евро, если ты смотрел, он был худшим из основы Дании. И забил лишь один самый , конечно, важный гол - четвертый Уэльсу)).
+4
-2


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