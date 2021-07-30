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Алаба обошелся Реалу в кругленькую сумму. Подробности “бесплатной” сделки

Испания
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Трансфер становится всё более странным, в контексте последних подробностей

Алаба обошелся Реалу в кругленькую сумму. Подробности “бесплатной” сделки

Фото: Real Madrid CF / Автор: неизвестен

Новина українською

Der Spiegel поделился подробностями трансфера Алабы из “Баварии” в “Реал”. Подписание оказалось не таким уж “бесплатным”.

Немецкий портал сообщил, что за пять лет в “Реале” (именно такой длительности контракт подписан с 29-летним защитником) Алаба получит 126.5 миллионов евро. В сезон фуллбэк будет получать 19.47 миллионов евро.

Примечательно, что в контракте футболиста также подписаны премиальные за подписание контракта, которые составляют 17.7 миллионов евро. То есть в общей сложности за этот год “Реал” отдаст Алабе 38 миллионов.

В связи с этим, становится удивительно с какой легкостью клуб покинул Серхио Рамос, который получал бы примерно столько же. В итоге из команды ушло два центральных защитника, а трансфер Варана отбивает лишь год пребывания Алабы в клубе.

Также “Реал” не сильно омолодился: ушел Рамос, которому 35 и Варан, которому 28. Пришедшему Алабе 29.

Сообщается, что “сливочные” интересуются подписанием Кулибали. К слову, сенегальскому фуллбэку этим летом стукнуло 30.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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Источник:
calciomercato

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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.07.2021 в 21:58
Якщо би заплатили за трансфер з меншою зарплатою чи безплатно з більшою зарплатою то на одно виходить.Від перестановки доданків сума не міняється.
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