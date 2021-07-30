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Алаба обошелся Реалу в кругленькую сумму. Подробности “бесплатной” сделки
Трансфер становится всё более странным, в контексте последних подробностей
Фото: Real Madrid CF / Автор: неизвестен
Der Spiegel поделился подробностями трансфера Алабы из “Баварии” в “Реал”. Подписание оказалось не таким уж “бесплатным”.
Немецкий портал сообщил, что за пять лет в “Реале” (именно такой длительности контракт подписан с 29-летним защитником) Алаба получит 126.5 миллионов евро. В сезон фуллбэк будет получать 19.47 миллионов евро.
Примечательно, что в контракте футболиста также подписаны премиальные за подписание контракта, которые составляют 17.7 миллионов евро. То есть в общей сложности за этот год “Реал” отдаст Алабе 38 миллионов.
В связи с этим, становится удивительно с какой легкостью клуб покинул Серхио Рамос, который получал бы примерно столько же. В итоге из команды ушло два центральных защитника, а трансфер Варана отбивает лишь год пребывания Алабы в клубе.
Также “Реал” не сильно омолодился: ушел Рамос, которому 35 и Варан, которому 28. Пришедшему Алабе 29.
Сообщается, что “сливочные” интересуются подписанием Кулибали. К слову, сенегальскому фуллбэку этим летом стукнуло 30.
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