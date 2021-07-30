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Барселоне придется урезать зарплату легендам клуба, чтобы зарегистрировать новичков

Испания
(1 голосов)

Финансовые трудности “блауграны” еще серьезнее, чем могли показаться

Барселоне придется урезать зарплату легендам клуба, чтобы зарегистрировать новичков

Фото: Barcelona FC / Автор: неизвестен

Новина українською

“Барселона” предложила пересмотреть контракты четырем игрокам, сообщает Marca. Некоторые агенты не согласны с клубом.

Жоан Лапорта делает всё, чтобы вывести “Барселону” из финансовых трудностей, вызванных бездарным менеджментом прошлых лет. Ранее он заявлял, что необходимо пересмотреть контракты некоторых игроков.

Пришло время действовать: Жерар Пике, Хорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто стали теми, чьи зарплаты считаются высокими.

Сообщается, что в переговорах между клубом и агентами игроков, есть те, кто не намерен пересматривать свою заработную плату в угоду клубу, несмотря на осознание тяжелого положения “Барселоны”.

Пандемия нанесла огромный ущерб клубу, а учитывая задолженность в миллиард перед банками, “Барселона” сейчас действительно в тяжелом положении.

Тем не менее, в клубе считают, что игроки все же согласятся на корректировку заработной платы, иначе у клуба будут серьезные проблемы с регистрацией новых контрактов.

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В статье: Серхио Бускетс Хорди Альба Жоан Лапорта Барселона Серхи Роберто Жерар Пике
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
31.07.2021 в 00:31
Эдак и до тарелки супа в качестве зарплаты не далеко
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
31.07.2021 в 00:12
Как всегда виноваты папередники
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+1
0
royalstas (Вінниця)
31.07.2021 в 00:03
Мда відпустіть Мессі з його космічною зп та вікових гравців розпродайте, підтяніть молодь і через пару років повернетесь на колишній рівень але уже з грошима.
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
31.07.2021 в 00:13
потрібно щоб в каталонському лісі шото здохло. це називається не відпустити, а послати, так як головний сосунок грошей барси з його фінансовими апетитами не потрібен жодному клубу
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
30.07.2021 в 23:31
Натравите на них бешеного шизоАленя, быстро пойдут на уступки
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
31.07.2021 в 00:13
Достаточно будет каждому рассказать по 50 раз, как Месси выиграл Копа Америка
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+2
-1


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