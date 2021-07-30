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Барселоне придется урезать зарплату легендам клуба, чтобы зарегистрировать новичков
Финансовые трудности “блауграны” еще серьезнее, чем могли показаться
Фото: Barcelona FC / Автор: неизвестен
“Барселона” предложила пересмотреть контракты четырем игрокам, сообщает Marca. Некоторые агенты не согласны с клубом.
Жоан Лапорта делает всё, чтобы вывести “Барселону” из финансовых трудностей, вызванных бездарным менеджментом прошлых лет. Ранее он заявлял, что необходимо пересмотреть контракты некоторых игроков.
Пришло время действовать: Жерар Пике, Хорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто стали теми, чьи зарплаты считаются высокими.
Сообщается, что в переговорах между клубом и агентами игроков, есть те, кто не намерен пересматривать свою заработную плату в угоду клубу, несмотря на осознание тяжелого положения “Барселоны”.
Пандемия нанесла огромный ущерб клубу, а учитывая задолженность в миллиард перед банками, “Барселона” сейчас действительно в тяжелом положении.
Тем не менее, в клубе считают, что игроки все же согласятся на корректировку заработной платы, иначе у клуба будут серьезные проблемы с регистрацией новых контрактов.
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