Барселоне придется урезать зарплату легендам клуба, чтобы зарегистрировать новичков

“Барселона” предложила пересмотреть контракты четырем игрокам, сообщает Marca. Некоторые агенты не согласны с клубом.

Жоан Лапорта делает всё, чтобы вывести “Барселону” из финансовых трудностей, вызванных бездарным менеджментом прошлых лет. Ранее он заявлял, что необходимо пересмотреть контракты некоторых игроков.

Пришло время действовать: Жерар Пике, Хорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто стали теми, чьи зарплаты считаются высокими.

Сообщается, что в переговорах между клубом и агентами игроков, есть те, кто не намерен пересматривать свою заработную плату в угоду клубу, несмотря на осознание тяжелого положения “Барселоны”.

Пандемия нанесла огромный ущерб клубу, а учитывая задолженность в миллиард перед банками, “Барселона” сейчас действительно в тяжелом положении.

Тем не менее, в клубе считают, что игроки все же согласятся на корректировку заработной платы, иначе у клуба будут серьезные проблемы с регистрацией новых контрактов.