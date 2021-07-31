  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман верит в Гризманна и Коутиньо. Клуб не будет их продавать
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман верит в Гризманна и Коутиньо. Клуб не будет их продавать

Испания
(1 голосов)

Коуч сохранит игроков в команде

Куман верит в Гризманна и Коутиньо. Клуб не будет их продавать

Reuters

Новина українською

Каталонская "Барселона" не намерена расставаться с Антуаном Гризманном и Филиппе Коутиньо этим летом. Клуб намерен сохранить футболистов в команде, так как Рональд Куман считает, что они сыграют важную роль в сезоне 2021/22.

Коуч доволен работой француза на тренировках, а также ему понравилось, что Гризманн уступил новичку Мемфису Депаю пенальти в товарищеском матче против "Жироны".

Коутиньо работает индивидуально и продолжает восстанавливаться от травмы колена. Наставник уверен, что бразилец сможет вернуться на тот уровень, что он демонстрировал в "Ливерпуле".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...