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Куман верит в Гризманна и Коутиньо. Клуб не будет их продавать
Коуч сохранит игроков в команде
Reuters
Каталонская "Барселона" не намерена расставаться с Антуаном Гризманном и Филиппе Коутиньо этим летом. Клуб намерен сохранить футболистов в команде, так как Рональд Куман считает, что они сыграют важную роль в сезоне 2021/22.
Коуч доволен работой француза на тренировках, а также ему понравилось, что Гризманн уступил новичку Мемфису Депаю пенальти в товарищеском матче против "Жироны".
Коутиньо работает индивидуально и продолжает восстанавливаться от травмы колена. Наставник уверен, что бразилец сможет вернуться на тот уровень, что он демонстрировал в "Ливерпуле".
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