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Пике: Мы хотим хорошо начать сезон. Постараемся сделать так, чтобы Реал и Атлетико нам не мешали
Игрок хочет, чтобы его команда взяла трофей
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, чего он ждет от нового сезона:
"Прошлый сезон был не лучшим для нас. Да, мы взяли Кубок, но не выиграли Ла Лигу или Лигу чемпионов. Если сезон складывается для нас так, то его нельзя назвать хорошим. В новый сезон мы входим с энтузиазмом.
Успех в Ла Лиге – это главное. Если мы хорошо выступим в чемпионате, то сможем двигаться к другим трофеям, а в марте или апреле получим возможность побороться за них.
Мы хотим хорошо начать сезон, набрать темп, потому что мы обычно берем чемпионат, если двигаемся в хорошем ритме и создаем себе задел по очкам. Постараемся сделать так, чтобы "Реал" и "Атлетико" нам не мешали", – сказал Пике.
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