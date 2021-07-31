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Пике: Мы хотим хорошо начать сезон. Постараемся сделать так, чтобы Реал и Атлетико нам не мешали

Испания
(1 голосов)

Игрок хочет, чтобы его команда взяла трофей

Пике: Мы хотим хорошо начать сезон. Постараемся сделать так, чтобы Реал и Атлетико нам не мешали

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, чего он ждет от нового сезона:

"Прошлый сезон был не лучшим для нас. Да, мы взяли Кубок, но не выиграли Ла Лигу или Лигу чемпионов. Если сезон складывается для нас так, то его нельзя назвать хорошим. В новый сезон мы входим с энтузиазмом.

Успех в Ла Лиге – это главное. Если мы хорошо выступим в чемпионате, то сможем двигаться к другим трофеям, а в марте или апреле получим возможность побороться за них.

Мы хотим хорошо начать сезон, набрать темп, потому что мы обычно берем чемпионат, если двигаемся в хорошем ритме и создаем себе задел по очкам. Постараемся сделать так, чтобы "Реал" и "Атлетико" нам не мешали", – сказал Пике.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид) Жерар Пике
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Источник:
AS

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