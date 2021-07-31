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Ла Лига не пойдет на уступки для Барсы в вопросе продления контракта с Месси
Об этом заявил президент Ла Лиги Тебас
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что организация не пойдет на уступки для продления контракта Лео Месси с каталонской "Барселоной".
"Я обсуждал с "Барсой" вопрос Месси и интересуюсь, как идут дела. Они считают, что он уйдет или останется, но снизит зарплату. Это единственная информация, которой я располагаю.
Но, конечно, мы не говорим об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в "Барселоне", – рассказал Тебас.
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Источник:Marca
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2021 в 19:21
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Spokoyno (Київ)
31.07.2021 в 19:16
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prockop4uck (Киев)
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