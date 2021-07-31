Ла Лига не пойдет на уступки для Барсы в вопросе продления контракта с Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что организация не пойдет на уступки для продления контракта Лео Месси с каталонской "Барселоной".

"Я обсуждал с "Барсой" вопрос Месси и интересуюсь, как идут дела. Они считают, что он уйдет или останется, но снизит зарплату. Это единственная информация, которой я располагаю.

Но, конечно, мы не говорим об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в "Барселоне", – рассказал Тебас.