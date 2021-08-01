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Реал готов рассматривать предложения почти по всем игрокам команды

Испания
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(2 голосов)

Клуб изменил трансферную политику

Реал готов рассматривать предложения почти по всем игрокам команды

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Мадридский "Реал" готов рассматривать предложения о трансферах почти всех игроков комнады. В список "неприкасаемых" попало только несколько футболистов.

Среди них Тибо Куртуа, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Давид Алаба и Винисиус Жуниор. Продать могут даже Ферлана Менди или Мартина Эдегора, будущее которого в "Реале" до сих пор под вопросом.

На трансфер может пойти практически любой игрок, как это было с Вараном и Рамосом. При этом единственная цель клуба – покупка форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Над другими трансферами "Реал" не работает.

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В статье: Карим Бензема Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
01.08.2021 в 14:14
Ну да продати пів команди і купити Мбапе а хто грати буде?.... У ПСЖ зараз склад сильніший краще там залишатись або вже якщо і переходити то в умовні Ліверпуль, Челсі, СІті.
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