Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал готов рассматривать предложения почти по всем игрокам команды
Клуб изменил трансферную политику
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Мадридский "Реал" готов рассматривать предложения о трансферах почти всех игроков комнады. В список "неприкасаемых" попало только несколько футболистов.
Среди них Тибо Куртуа, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Давид Алаба и Винисиус Жуниор. Продать могут даже Ферлана Менди или Мартина Эдегора, будущее которого в "Реале" до сих пор под вопросом.
На трансфер может пойти практически любой игрок, как это было с Вараном и Рамосом. При этом единственная цель клуба – покупка форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Над другими трансферами "Реал" не работает.
Популярное сейчас
- Экс-талант Динамо перешел в казахский Туран
- Олимпиада 2020. Украинка Бех-Романчук с трудом квалифицировалась в финал прыжков в длину
- Олимпиада 2020. Михаил Романчук - серебряный призер в заплыве на 1500 метров
- Первый не усилит, а второй не уникален. Куман отклонил идею боссов Барселоны по поводу двух трансферов
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Новости по теме
- 14:17 Зарубежные Без Месси никак. Символическая сборная испанской Примеры по версии Роберто Моралеса
- 16:51 Зарубежные Зинченко – важный пазл в кройфовском футболе Пепа, а Канте – терминатор Тухеля. Аудиомнение #90
- 19:06 Зарубежные Примера. 28-й тур. Сельта - Реал 1:3. Простые движенья непростых отношений