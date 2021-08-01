Реал готов рассматривать предложения почти по всем игрокам команды

Мадридский "Реал" готов рассматривать предложения о трансферах почти всех игроков комнады. В список "неприкасаемых" попало только несколько футболистов.

Среди них Тибо Куртуа, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Давид Алаба и Винисиус Жуниор. Продать могут даже Ферлана Менди или Мартина Эдегора, будущее которого в "Реале" до сих пор под вопросом.

На трансфер может пойти практически любой игрок, как это было с Вараном и Рамосом. При этом единственная цель клуба – покупка форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Над другими трансферами "Реал" не работает.